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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yurdun güney kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güney batısında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Marmara'nın kuzeyi, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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İSTANBUL'DA KAR DEVAM EDECEK Mİ?

Perşembe günü(20.02.2025) sabah saatlerinden itibaren il genelinde görülecek kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise Pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklindeki yağışlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: 20.02.2025 Perşembe günü beklenen kar yağışlarının, Doğu Karadeniz (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) ile Doğu Anadolu'nun doğusunda (Elazığ'ın doğusu, Van'ın güneyi ve Batman'ın kuzeyi ile Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde) kuvvetli (mevcut kar örtüsünün üzerine 10-20 cm ilave), yer yer yoğun kar yağışı (mevcut kar örtüsünün üzerine 20 cm ve üzeri ilave) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi ve yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE -5°C, 3°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 0°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar, yarın (Perşembe) zamanla kuvvetli kar yağışlı

KOCAELİ 1°C, 3°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TEKİRDAĞ -2°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -4°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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ADANA 7°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA -4°C, 3°C

Çok bulutlu

MERSİN 8°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA -5°C, 0°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece ilk saatlerde kar yağışlı

ESKİŞEHİR -5°C, 1°C

Çok bulutlu, bu akşam hafif kar yağışlı

KAYSERİ -7°C, -1°C

Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

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KONYA -4°C, 2°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -3°C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU -5°C, -2°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

SİNOP 1°C, 3°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK 0°C, 2°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 2°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, zamanla yer yer kuvvetli kar yağışlı

SAMSUN 1°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

TOKAT -2°C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON 2°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, zamanla yer yer kuvvetli kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI -6°C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM -7°C, -5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

MALATYA -2°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -3°C, 6°C

Çok bulutlu, güney çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların güney kesimlerde yağmur, bölgenin kuzeyinde zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 6°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP 4°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MARDİN 1°C, 4°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA 5°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu