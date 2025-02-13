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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Muğla hariç) Ege kıyılarının; Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunun; (Çorum hariç) Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Güneydoğu Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun batı ve güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da etkili olan kar yağışı dün akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmişti. Anadolu'da ise bazı illerde soğuk hava ve kuvvetli kar yağışı devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahminini yayınladı. 20 il için sarı kodlu alarm verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 'Doğu Anadolu'nun Güneydoğusu'nda kar yağışlarına dikkat!' başlığıyla uyarı yayımladı. Meteoroloji saat vererek uyardığı bölgeler için "Buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.

Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Adıyaman, Batman ve Diyarbakır'ın kuzey, Siirt'in doğu, Van'ın güney kesimlerinde beklenen kar yağışlarının kuvvetli, yüksek kesimlerinde yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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ÇANAKKALE 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAKARYA 0°C, 13°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra (Muğla hariç) kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -4°C, 9°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ 2°C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR 7°C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

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MUĞLA 0°C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun bu akşam saatlerinde yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 2°C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu

ANTALYA 6°C, 15°C

Parçalı bulutlu

HATAY 2°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN 5°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

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İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA -2°C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR -3°C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA -3°C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu çevreleri bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

SİVAS -5°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU -7°C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

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DÜZCE 0°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU -6°C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 1°C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, (Çorum hariç) bölgenin aralıklı yağışlı geçeceği, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 2°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ARTVİN 3°C, 5°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 2°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu

TRABZON 6°C, 8°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, güney ve batısında yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -8°C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS -12°C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA -1°C, 5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sabah saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

VAN -6°C, 1°C

Çok bulutlu, güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güneyinde yağmur, kuzeyinde yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 6°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP -1°C, 9°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MARDİN 0°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA 3°C, 11°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu