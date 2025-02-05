HAVA DURUMU İSTANBUL ANKARA İZMİR VE İL İL | Bugün (6 Şubat) hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika uyarılar!

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya ve Kahramanmaraş ile Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Doğu Akdeniz kıyıları ile Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Hatay ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Düzce, İstanbul’un iç ve yüksek kesimleri, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (50-60, yer yer 90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Haberin Devamı

METEOROLOJİ UZMANI TARİH VERDİ

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şöyle:

İstanbul'da bugün öğleden sonra kar başlayacak. Düşük semtlerde genellikle karla karışık yağmur şeklinde olacak ama gece kar olacak. Çok şiddetli bir yağış değil ama kar görülecek. Bu yağan karı 3 gün toplasak, erimese yerde 2 santimi geçmez.

Sivas,Kayseri, Niğde, Tokat, Bayburt civarında çok yoğun kar yağışı var. Batı Karadeniz'de çok yoğun kar olacak. Buradaki kar ulaşımda etkili olabilir.

İstanbul'un yüksek semtleri, Arnavutköy, Ataşehir, Şile'de kar yağışı bu gece yerde bir örtü yapabilir. Kar yere düştüğü zaman hava yeteri kadar soğuksa buzlanma yapar. Bu gece sabaha kadar İstanbul'da kar yağışı olur. Anadolu Yakası ve kuzey ilçelerinde daha fazla kar bekleniyor.

Haberin Devamı

13 ŞUBAT'TA TEKRAR GELECEK

Cuma sabahına kadar bu tür yağışlar ve soğuk hava devam edecek. Ondan sonra bir kar yağışı daha geliyor. 13-14 Şubat'ta kar yağışı tekrar geliyor İstanbul'a. Biraz daha kuvvetli görünüyor, yerde biraz daha fazla tutabilir.

İL İL 6 ŞUBAT HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul'un iç ve yüksek kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Trakya kesiminde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Haberin Devamı

ÇANAKKALE 1°C, 6°C

Çok bulutlu

EDİRNE 0°C, 7°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 2°C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAKARYA 0°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

A.KARAHİSAR -6°C, -1°C

Çok bulutlu

DENİZLİ -1°C, 7°C

Çok bulutlu

İZMİR 2°C, 9°C

Çok bulutlu

KÜTAHYA -6°C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Göller yöresi ile Toroslar'da yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Haberin Devamı

ANTALYA 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, güney kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA -4°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -4°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri hafif kar yağışlı

KONYA -5°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS -7°C, -4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU -4°C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

DÜZCE -3°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU -4°C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK -1°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların bölgenin doğusu ve Ordu çevreleri ile Samsun ve Tokat'ın doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -1°C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ARTVİN -2°C, 2°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmur, iç kesimleri karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN 1°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 2°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısı ve Hakkari çevreleri ve Şırnak'ın doğusunda yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.Bölgede buzlanma ve don ile birlikte sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -7°C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS -10°C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA -2°C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor

VAN -4°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneyi yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP 2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT 5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu