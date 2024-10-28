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Hava durumu bugün 28 Ekim Pazartesi nasıl? Meteoroloji tarafından son tahminler yayınlandı! İşte güncel veriler

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#28 Ekim
Hava durumu bugün 28 Ekim Pazartesi nasıl Meteoroloji tarafından son tahminler yayınlandı İşte güncel veriler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 00:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 28 Ekim Pazartesi günü hava durumu raporu yayınlandı. Bugün özellikle yarım gün tatil olması nedeniyle sevdikleriyle plan yapacaklar merak içerisinde "Bugün hava durumu nasıl?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için güncel hava durumu raporunu haberimizde derledik. Yapılan tahminlere göre bugün yurt genelinde güneşli ve parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. İşte 28 Ekim hava durumu raporu...

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Hava durumu bugün nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün yani 28 Ekim Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Merak edenler için ilk il ve bölge bölge hava durumu raporunu haberimizde derledik. İşte güncel hava tahmin raporu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 11°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 19°C

Az bulutlu

DENİZLİ 9°C, 26°C

Az bulutlu

İZMİR 12°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 4°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

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AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 9°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 16°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 10°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 15°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 6°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 3°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 5°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 2°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 1°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 6°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 13°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 6°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 10°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -4°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -4°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 2°C, 18°C

Az bulutlu

VAN -1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 8°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 7°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 11°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

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