Hava durumu bugün nasıl? Meteoroloji'den fırtına ve şiddetli rüzgar uyarısı! Meteoroloji 23 Haziran güncel hava durumu raporu

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Hava durumu tahminleri özellikle bugün dışarıda plan yapanlar tarafından araştırılıyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? Merak edilen tahminler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından ilan edildi. Yapılan son tahminlere göre, yurdun doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Osmaniye, Hatay, Hakkari çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile bu akşam saatlerinde Rize ve Trabzon'un yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İşte güncel hava durumu tahminleri...

MARMARA

Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 19°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 21°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 20°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

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EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 25°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C

Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 11°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 19°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 21°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 17°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Trabzon ve Rize'nin yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 32°C

Az bulutlu

ARTVİN 17°C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN 19°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

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TRABZON 21°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık zamanla güneydoğusu parçalı bulutlu yarın Hakkari çevreleri ile Van'ın güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KARS 10°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN 13°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu güney ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 41°C

Az bulutlu ve açık