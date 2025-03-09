HAVA DURUMU 9 MART BUGÜN || Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bugün hava nasıl yağmur yağacak mı?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Şırnak'ın doğusu ile Hakkari ve Muş çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don, iç ve doğu kesimler ile Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. İşte merak edilip araştırılan detaylar...

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 6°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 4°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

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EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 8°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 9°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 3°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 9°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 12°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 8°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 14°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 1°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 4°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR 1°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 0°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 3°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 7°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 4°C, 11°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 2°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN 4°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 5°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 5°C, 12°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güneydoğusunun çok bulutlu, Şırnak'ın doğusu ile Hakkari ve Muş çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -6°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -7°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 4°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

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GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 12°C, 20°C

Az bulutlu ve açık