HAVA DURUMU 4 AĞUSTOS || Meteoroloji'den üç bölge için yağmur uyarısı geldi! Bugün hava durumu nasıl?

Haberin Devamı

Bugün hava durumu nasıl? Bugün dışarıda plan yapacaklar merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabı araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Ağustos hava durumu raporu yayınlandı. Peki, bugün hava durumu nasıl? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 4 Ağustos hava durumu raporu...

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ve Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Edirne, Osmaniye, Kırklareli, Artvin, Iğdır, Kars ve Ardahan çevreleri ile Hatay’ın batı kesimleri ve Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, yurdun doğusunda normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise bugün genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimleri parçalı bulutlu, Edirne çevreleri ve Tekirdağ'ın kuzey kesimleri ile Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 25°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, Toroslar mavkii ile Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 35°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 27°C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Haberin Devamı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 18°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 22°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 19°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 18°C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 22°C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Erzurum'un kuzeyi, Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

ERZURUM 13°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 29°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 40°C

Az bulutlu ve açık