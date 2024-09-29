HAVA DURUMU 29 EYLÜL BUGÜN || Meteoroloji'den yağmur uyarısı! Hava durumu bugün nasıl?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Eylül Pazar günü hava durumu raporu yayınlandı. Özellikle bugün gün içerisinde dışarıda plan yapacaklar merak içerisinde "Hava durumu bugün nasıl?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Yapılan son tahminlere göre Trakya hariç yurt genelinde yağış beklenmiyor. Bununla birlikte Trakya haricinde yurt genelinde güneşli havanın etkili olması bekleniyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Trakya'nın batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

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MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Trakya'nın batısının yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 19°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 12°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 19°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 22°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 19°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 13°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 16°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 13°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 13°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 20°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 14°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 17°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 20°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM 6°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 4°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

VAN 7°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 17°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık