HAVA DURUMU 26 KASIM || Meteoroloji'den kar, fırtına ve soğuk hava uyarısı! Ankara, İzmir ve İstanbul'da bugün hava nasıl?

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Hava durumu bugün nasıl? 26 Kasım Salı günü özellikle dışarıda plan yapacaklar merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Yapılan son tahminlere göre Orta Karadeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Samsun, Ordu ve Amasya'nın yüksekleri ile Tokat, Çorum, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Sivas'ın batısı ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte 26 Kasım hava durumu raporu ile ilgili detaylar...

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Artvin ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyılarında ve güney kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta Karadeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Samsun, Ordu ve Amasya'nın yüksekleri ile Tokat, Çorum, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Sivas'ın batısı ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli kar (5-15 cm) şeklinde bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde batı kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde yer yer hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE -3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Anadolu yakası hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ -2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -5°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 0°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 5°C, 13°C

Az bulutlu

MANİSA 3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

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AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu akşam kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 4°C, 15°C

Çok bulutlu

ANTALYA 6°C, 17°C

Parçalı bulutlu

HATAY 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Sivas'ın batısı ve Nevşehir çevrelerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

ANKARA -2°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

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ÇANKIRI 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR 0°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

KONYA -6°C, 2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusu hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı olup kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı olması tahmin ediliyor.

BOLU -1°C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE 2°C, 5°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU -2°C, 3°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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ZONGULDAK 4°C, 9°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Orta Karademiz ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksekleri ile Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli kar olacağı bekleniyor. Rüzgârın, Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatıdan, Samsun ve Ordu çevrelerinde güneybatıdan yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

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AMASYA 0°C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur yüksekleri yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışlı

SAMSUN 5°C, 9°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT -1°C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 3°C, 12°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Iğdır çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

ERZURUM -11°C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -4°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA -3°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -2°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelini yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerde yağmur, kuzey kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 0°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

GAZİANTEP 0°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİİRT 2°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

ŞANLIURFA 3°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu