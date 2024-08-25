HAVA DURUMU 25 AĞUSTOS || Son dakika: Meteoroloji'den yağmur uyarısı! Bugün hava nasıl, yağmur yağacak mı?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün kuzey, iç ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile İstanbul, Malatya ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hatay kıyıları ile Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA, İZMİR VE İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?
Ankara ve İstanbul'da öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan İzmir'de bugün yağış beklenmiyor.
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzey kıyı kesimlerinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay kıyıları ile Osmaniye çevrelerinin yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler Karabük çevreleri, öğle saatlerinde sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri ile Malatya ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık