HAVA DURUMU 20 OCAK || Meteoroloji'den kar, fırtına ve don uyarısı! Bugün hava durumu nasıl, Ankara ve İstanbul'a kar yağacak mı?

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Hava durumu 20 Ocak Pazartesi yani bugün nasıl? Bugün Ankara ve İstanbul'da yağmur ve kar yağacak mı? sorularının cevabını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 20 Ocak hava durumu raporunun yayınlanmasının ardından başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün hava durumu nasıl, İstanbul'a kar yağacak mı? İşte araştırılan sorunun cevabı...

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yağmurlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas, Tokat, Erzincan ve Malatya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 4°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

EDİRNE 0°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ 1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 10°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 5°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 5°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 3°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 12°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 9°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 0°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 0°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

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BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu’nun kıyıları ile Sinop çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

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ARTVİN 0°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON 5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Malatya ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -8°C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

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KARS -8°C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kar yağışlı

VAN -5°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu