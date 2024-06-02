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HAVA DURUMU 2 HAZİRAN PAZAR || Bugün hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı? Meteoroloji güncel tahminleri yayınladı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#2 Haziran
HAVA DURUMU 2 HAZİRAN PAZAR || Bugün hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı Meteoroloji güncel tahminleri yayınladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 01:56

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 2 Haziran Pazar günü yayınlandı. Özellikle yarın yapılacak olan LGS sınavına girecek öğrenciler ve velileri yarınki hava durumuyla ilgili ayrıntıları araştırıyor. Hemen belirtelim ki yarın yurt genelinde yağmur beklenmiyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2 Haziran hava durumu raporu...

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Bugün hava durumu nasıl? Bugün yani 2 Haziran Pazar günü LGS sınavına girecek öğrenciler ve yakınları ile yarın sevdikleriyle plan yapacaklar merak içerisinde bu sorunun cevabı merak ediyor. Merak edenler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2 Haziran hava durumu raporuyla ilgili ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu detayları...

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin az bulutlu açık, doğu kesimlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 21°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 13°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 19°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

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İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 18°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 18°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 17°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 17°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

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