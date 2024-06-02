HAVA DURUMU 2 HAZİRAN PAZAR || Bugün hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı? Meteoroloji güncel tahminleri yayınladı!

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Bugün hava durumu nasıl? Bugün yani 2 Haziran Pazar günü LGS sınavına girecek öğrenciler ve yakınları ile yarın sevdikleriyle plan yapacaklar merak içerisinde bu sorunun cevabı merak ediyor. Merak edenler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2 Haziran hava durumu raporuyla ilgili ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu detayları...
HAVA DURUMU BUGÜN NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin az bulutlu açık, doğu kesimlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık