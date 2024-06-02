HAVA DURUMU 2 HAZİRAN PAZAR || Bugün hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı? Meteoroloji güncel tahminleri yayınladı!

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Bugün hava durumu nasıl? Bugün yani 2 Haziran Pazar günü LGS sınavına girecek öğrenciler ve yakınları ile yarın sevdikleriyle plan yapacaklar merak içerisinde bu sorunun cevabı merak ediyor. Merak edenler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2 Haziran hava durumu raporuyla ilgili ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu detayları...

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin az bulutlu açık, doğu kesimlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 21°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 13°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 19°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

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İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 18°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 18°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 17°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 17°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık