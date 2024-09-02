HAVA DURUMU 2 EYLÜL || Meteoroloji'den İstanbul için yağmur uyarısı! Bugün hava durumu nasıl?

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Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre bugün yani 2 Eylül Pazartesi günü yurdun; kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzey ve iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeybatı, Batı Karadeniz, Marmara'nın güney ve doğu, Ege'nin kuzey kesimleri ile İstanbul'un kuzey, Doğu Akdeniz'in Toroslar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞMUR UYARISI

Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeybatı, Batı Karadeniz, Marmara'nın güney ve doğu, Ege'nin iç ve kuzey kesimleri ile İstanbul'un kuzey, Doğu Akdeniz'in Toroslar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

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MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir, Bilecik ve Sakarya ile İstanbul'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 20°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 18°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Manisa ile Kütahya ve İzmir'in kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 14°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 22°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç ve kuzey kesimleri yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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MANİSA 22°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 17°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 23°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Pazartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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HATAY 23°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 14°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yer yer kuvvetli olmak üzere, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 16°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ESKİŞEHİR 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yer yer kuvvetli olmak üzere, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 16°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yer yer kuvvetli olmak üzere, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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DÜZCE 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 22°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz geneli ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 18°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 10°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 17°C, 33°C

Az bulutlu

VAN 15°C, 28°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.