Hava durumu 18 Mart bugün nasıl? Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Ankara, İzmir ve İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı?

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Hava durumu bugün nasıl? Güney bölgeler dışında yurdun genelinde gün içerisinde sağanak yağış bekleniyor. Bununla birlikte hava sıcaklıklarının yurt genelinde düşmesi tahmin ediliyor. Gün içerisinde plan yapacaklar merak içerisinde "Bugün hava durumu nasıl? Ankara, İzmir ve İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı?" Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan18 Mart hava durumu raporu...

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla hariç), Göller yöresi, İç Anadolu (Kırşehir, Aksaray ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana’nın kuzey kesimleri, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile Edirne, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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YAĞMUR VE FIRTINA UYARISI!

Yağışların, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile Edirne, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’de kuzey, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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BURSA 8°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 7°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 8°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Muğla hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güney, zamanla kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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A.KARAHİSAR 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Göller yöresi ile Adana'nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kırşehir, Aksaray ve Karaman hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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ANKARA 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yağmurlu

ESKİŞEHİR 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yağmurlu

KONYA 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu

NEVŞEHİR 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde (Sinop hariç) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DÜZCE 8°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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SİNOP 9°C, 11°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 7°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 12°C, 20°C

Çok bulutlu, yarın (Salı) yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN 13°C, 18°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 10°C, 12°C

Çok bulutlu, yarın (Salı) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 12°C, 13°C

Çok bulutlu, yarın (Salı) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 0°C, 9°C

Çok bulutlu, yarın (Salı) yağmurlu

KARS -1°C, 12°C

Çok bulutlu, yarın (Salı) yağmurlu

MALATYA 9°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 0°C, 13°C

Çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 16°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı