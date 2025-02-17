HAVA DURUMU 17 ŞUBAT - BUGÜN || Meteoroloji'den batı illeri için sağanak yağış uyarısı! Bugün Ankara, İzmir ve İstanbul'da yağmur yağacak mı?

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Hava durumu bugün nasıl? 17 Şubat Pazartesi bugün Ankara, İzmir ve İstanbul'da yağmur yağacak mı? Gün içerisinde özellikle dışarıda plan yapacaklar merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün yurdun batı ve kuzey kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte hava durumu ile ilgili ayrıntılar...

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, (Afyonkarahisar hariç) Ege, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz Kıyıları ile Samsun, Burdur çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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MARMARA

Çok bulutlu, batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 7°C, 9°C

Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE 3°C, 6°C

Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 6°C, 7°C

Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 2°C, 5°C

Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, (Afyonkarahisar hariç) bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Beklenen yağışların yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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A.KARAHİSAR 0°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı

DENİZLİ 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) Batı Akdeniz kıyıları ile Burdur çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 6°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA 11°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 6°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN 8°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

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İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 0°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS -7°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde yağmurlu, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

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BOLU 3°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE 6°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 3°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK 3°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -15°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -15°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -7°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

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GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu