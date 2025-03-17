HAVA DURUMU 17 MART BUGÜN || Meteoroloji'den soğuk hava ve yağmur uyarısı! Bugün hava durumu nasıl? Ankara, İzmir ve İstanbul'da yağmur yağacak mı?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç) ve Batı Karadeniz ile Tokat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile İç Anadolu ve Marmara'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Öte yandan hava sıcaklığının batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölge genelinin (Çanakkale haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu öğle saatlerinden sonra Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu,
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu,
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu