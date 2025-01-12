HAVA DURUMU 12 OCAK! Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı || Bugün hava durumu nasıl, İstanbul'a kar yağacak mı?

Haberin Devamı

Hava durumu bugün nasıl? Bugün Ankara ve İstanbul'da yağmur ve kar yağacak mı? sorularının cevabını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 12 Ocak hava durumu raporunun yayınlanmasının ardından başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün hava durumu nasıl, İstanbul'a kar yağacak mı? İşte araştırılan sorunun cevabı...

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği, Trakya'nın kuzeyinde ve Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile zamanla Trakya'nın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Haberin Devamı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Pazar) zamanla Trakya'nın iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE 1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Pazar) zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İSTANBUL 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Pazar) zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

Haberin Devamı

İZMİR 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin batısının yer yer çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 5°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 8°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Haberin Devamı

ANKARA 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS -3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Sinop dışında) bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ,yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 1°C, 13°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 3°C, 11°C

Parçalı ,yer yer çok bulutlu

SAMSUN 9°C, 14°C

Parçalı ,yer yer çok bulutlu

TRABZON 8°C, 13°C

Parçalı ,yer yer çok bulutlu

Haberin Devamı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin yağmur, Bitlis ve Hakkari ile Van'ın güney çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -13°C, -2°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS -14°C, -6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA -2°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Bölgenin doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam güney ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 1°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Haberin Devamı

SİİRT 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam doğusu yağmur ve sağanak yağışlı