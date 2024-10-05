Haşim Safiyuddin öldürüldü mü? Hizbullah'ın yeni lideri olması bekleniyordu! Suudi medyası duyurdu

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Hizbullah'ın yeni lideri olması beklenen Haşim Safiyuddin'in öldürüldüğü yönünde çıkan haberler sonrası kamuoyunda "Haşim Safiyuddin öldürüldü mü?" sorusunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Öte yandan Safiyuddin'in kaç yaşında olduğu nerede ve ne zaman doğduğu gibi biyografisiyle ilgili ayrıntılar da merak ediliyor. Peki, Haşim Safiyuddin öldürüldü mü? Kaç yaşında ve nerede doğdu? İşte merak edilen ayrıntılar...

SUUDİ BASINI DUYURDU!

Suudi Arabistan merkezli haber kanalı Al-Hadath, İsrail saldırısıyla öldürülen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yerine geçecek isimlerin başında gelen Haşim Safiyuddin'in, Beyrut'ta düzenlenen İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğruladığını bildirdi.

ABD medyası, Haşim Safiyuddin'in Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından Hizbullah'ın yeni genel sekreteri olacağı iddia etmişti.

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Ancak Hizbullah'tan ölüm iddilarını doğrular nitelikte bir açıklama gelmedi.

HAŞİM SAFİYUDDİN KİMDİR?

Haşim Safiyuddin İsrail saldırısı sonrası öldürülen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın anne tarafından kuzenidir. Safiyuddin, 1964 yılında Güney Lübnan’ın Sur bölgesindeki Deyr Kanun en-Nahr kasabasında dünyaya geldi.

Nasrallah ile birlikte Irak ve İran’da ilahiyat eğitimi alan Safiyuddin, 1994 yılında Yürütme Konseyi’nin başına geçmek üzere Beyrut’a geri çağrıldı. Safiyuddin’in oğlu, hayatını kaybeden İranlı General Kasım Süleymani’nin kızı Zeynep Süleymani ile evli.