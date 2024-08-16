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Hasan Mandal kimdir, nereli, kaç yaşında? İTÜ Rektörü Hasan Mandal kariyeri ve biyografisi

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#Hasan Mandal#İtü Rektörü#Yeni İtü Rektörü
Hasan Mandal kimdir, nereli, kaç yaşında İTÜ Rektörü Hasan Mandal kariyeri ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 07:43

Hasan Mandal kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. 1965 doğumlu olan Hasan Mandal, akademik kariyerine İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olarak başladı ve yüksek lisansını İngiltere'de Sheffield Üniversitesi'nde tamamladı. TÜBİTAK Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulundu. Peki, yeni İTÜ Rektörü Hasan Mandal kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Hasan Mandal, Türkiye’nin önde gelen bilim insanlarından biri olarak, çeşitli akademik ve yönetimsel pozisyonlarda bulunmuştur. 16 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete kararı ile İTÜ Rektörü olarak atanmıştır. Peki, Hasan Mandal kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

HASAN MANDAL KİMDİR?

1965 yılında Eskişehir'de doğan Hasan Mandal, İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Sheffield Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra, akademik kariyerine İTÜ'de devam etmiştir. TÜBİTAK Başkanı olarak görev yapmış ve Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikalarına önemli katkılarda bulunmuştur.

YENİ İTÜ REKTÖRÜ HASAN MANDAL'IN KARİYERİ

Hasan Mandal, akademik kariyerine İTÜ'de başladı ve TÜBİTAK Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulundu. Malzeme bilimi alanında çeşitli araştırmalar yapmış ve Türkiye’nin bilim politikalarına yön vermiştir. 16 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete kararı ile İTÜ Rektörü olarak atanmıştır.

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