Hasan Mandal kimdir, nereli, kaç yaşında? İTÜ Rektörü Hasan Mandal kariyeri ve biyografisi

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Hasan Mandal, Türkiye’nin önde gelen bilim insanlarından biri olarak, çeşitli akademik ve yönetimsel pozisyonlarda bulunmuştur. 16 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete kararı ile İTÜ Rektörü olarak atanmıştır. Peki, Hasan Mandal kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

HASAN MANDAL KİMDİR?



1965 yılında Eskişehir'de doğan Hasan Mandal, İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Sheffield Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra, akademik kariyerine İTÜ'de devam etmiştir. TÜBİTAK Başkanı olarak görev yapmış ve Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikalarına önemli katkılarda bulunmuştur.

YENİ İTÜ REKTÖRÜ HASAN MANDAL'IN KARİYERİ



Hasan Mandal, akademik kariyerine İTÜ'de başladı ve TÜBİTAK Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulundu. Malzeme bilimi alanında çeşitli araştırmalar yapmış ve Türkiye’nin bilim politikalarına yön vermiştir. 16 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete kararı ile İTÜ Rektörü olarak atanmıştır.