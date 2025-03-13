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Hasan Heybetli kimdir? Muazzez Abacı'nın eski eşi Hasan Heybetli koğuşunda ölü bulundu!

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#Hasan Heybetli#Muazzez Abacı#Cezaevi
Hasan Heybetli kimdir Muazzez Abacının eski eşi Hasan Heybetli koğuşunda ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 12:02

Hasan Heybetli kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. 1950 doğumlu olan Hasan Heybetli, yeraltı dünyasında adı sıkça duyulan, defalarca cezaevine girip çıkan bir isim olarak tanınmaktadır. Aynı zamanda ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın eski eşi olarak da tanınmaktadır. Peki, Hasan Heybetli kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Hasan Heybetli, 1950 yılında Siirt'te dünyaya gelmiş, adını İstanbul'un yeraltı dünyasında duyurmuş bir isimdir. Arap Hüso olarak bilinen kabadayı Hüseyin Heybetli'nin oğludur. Bir dönem Türkiye gündeminde, ünlü sanatçı Muazzez Abacı ile yaptığı evlilik ile yer almış olan Hasan Heybetli, çeşitli suçlardan defalarca cezaevine girmiştir. 2009 yılında, "Rezidans cinayeti" davasında yargılanarak 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Peki, Hasan Heybetli kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

HASAN HEYBETLİ KİMDİR?

Hasan Heybetli, 1950 yılında Siirt'te doğmuştur. Babası, yeraltı dünyasında tanınan kabadayı Hüseyin Heybetli (Arap Hüso) olarak bilinir. Hasan Heybetli, adını İstanbul'un yeraltı dünyasında duyurmuş ve pek çok kez cezaevine girip çıkmıştır. Medyada en çok yer aldığı dönem ise, ünlü sanatçı Muazzez Abacı ile olan evliliği ile olmuştur. Heybetli'nin özel yaşamı ve geçmişi, sıkça haber konusu olmuştur.

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HASAN HEYBETLİ'NİN HAYATI

Hasan Heybetli'nin kariyeri, suç dünyasında geçen bir hayatla şekillenmiştir. İstanbul'un yeraltı dünyasında kendine bir yer edinmiş olan Heybetli, birçok kez yasa dışı faaliyetlerde bulunmuş ve defalarca cezaevine girmiştir. 2009 yılında, "Rezidans cinayeti" davasında yargılanarak 'kasten adam öldürmek' suçundan 25 yıl hapis cezası almış, ayrıca 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan da 10 ay hapis cezası almıştır. Kamuoyunun dikkatini, ünlü sanatçı Muazzez Abacı ile yaptığı evlilikle çekmiştir. Evlilikleriyle gündem olmuş, ancak sonunda boşanmışlardır.

Hasan Heybetli, 13 Mart 2025 tarihinde Cezaevindeki koğuşunda ölü olarak bulunmuştur. 

 

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