×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Hasan Basri Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli? MHP'de istifası istenen Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez'in hayatı ve biyografisi!

Güncelleme Tarihi:

#Hasan Basri Sönmez Kimdir#Mhp#Hasan Basri Sönmez Hayatı
Hasan Basri Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli MHPde istifası istenen Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmezin hayatı ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 22:18

Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez'in hayatı ve biyografisi son dakika haberi ile gündeme geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifalarının istendiğini bildirdi. Haberin ardından Hasan Basri Sönmez kimdir? sorusu öne çıkan başlıklardan oldu. 2020 yılında Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı olan Sönmez, Mayıs 2023 Türkiye Genel Seçimleri'nde MHP Isparta milletvekili olarak seçildi. Peki, Hasan Basri Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez'in hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler.

Haberin Devamı

Hasan Basri Sönmez kimdir? sorusu gündemde yer alan haberle öne çıkan başlıklardan oldu. TBMM 28. dönem MHP Isparta milletvekili olarak seçilen Hasan Basri Sönmez, MHP'de daha önce il başkanlığı görevinde bulundu. İşte, Hasan Basri Sönmez hayatı hakkında bilgiler.

HASAN BASRİ SÖNMEZ KİMDİR?

Hasan Basri Sönmez 1974 yılında Isparta'da dünyaya geldi.

2020 yılında Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlığına seçildi.

2022 yılında il başkanlığı görevinden istifa ederek Mayıs 2023 Türkiye Genel Seçimleri'nde milletvekili adayı oldu.

TBMM 28. dönem MHP Isparta milletvekili olarak seçildi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na seçildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hasan Basri Sönmez Kimdir#Mhp#Hasan Basri Sönmez Hayatı

BAKMADAN GEÇME!

Hasan Basri Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli MHPde istifası istenen Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmezin hayatı ve biyografisi

Hasan Basri Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli? MHP'de istifası istenen Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez'in hayatı ve biyografisi!

#Hasan Basri Sönmez Kimdir
Annem Ankara dizisi geçtiği yıllar || Annem Ankara dizisi hangi dönemi anlatıyor, kaç yılında geçiyor

Annem Ankara dizisi geçtiği yıllar || Annem Ankara dizisi hangi dönemi anlatıyor, kaç yılında geçiyor?

#Annem Ankara Hangi Yılda Geçiyor
20 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA (Tıkla hızlı öğren) | Sisal Şans Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı: 377 milyon TL ikramiye devretti

20 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA (Tıkla hızlı öğren) | Sisal Şans Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı: 377 milyon TL ikramiye devretti!

#Çılgın Sayısal Loto Sonuçları
Spotify 2024 Wrapped tarihi | Spotify yıllık özet ne zaman yayınlanacak, çıktı mı, nasıl bakılır Wrapped özeti ile yılın en çok dinlenen müzik listeleri...

Spotify 2024 Wrapped tarihi | Spotify yıllık özet ne zaman yayınlanacak, çıktı mı, nasıl bakılır? Wrapped özeti ile yılın en çok dinlenen müzik listeleri...

#Spotify 2024 Wrapped
ANNEM ANKARA OYUNCULARI KARAKTERLERİ VE KONUSU || Kanal Dnin yeni dizisi Annem Ankara oyuncuları kimler, konusu nedir, hikayesi ne İşte Annem Ankara dizisi oyuncu kadrosu

ANNEM ANKARA OYUNCULARI KARAKTERLERİ VE KONUSU || Kanal D'nin yeni dizisi Annem Ankara oyuncuları kimler, konusu nedir, hikayesi ne? İşte Annem Ankara dizisi oyuncu kadrosu!

#Annem Ankara Oyuncu Kadrosu

EN SON HABERLER

Hasan Basri Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli MHPde istifası istenen Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmezin hayatı ve biyografisi

Hasan Basri Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli? MHP'de istifası istenen Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez'in hayatı ve biyografisi!

#Hasan Basri Sönmez Kimdir
Annem Ankara dizisi geçtiği yıllar || Annem Ankara dizisi hangi dönemi anlatıyor, kaç yılında geçiyor

Annem Ankara dizisi geçtiği yıllar || Annem Ankara dizisi hangi dönemi anlatıyor, kaç yılında geçiyor?

#Annem Ankara Hangi Yılda Geçiyor
20 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA (Tıkla hızlı öğren) | Sisal Şans Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı: 377 milyon TL ikramiye devretti

20 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA (Tıkla hızlı öğren) | Sisal Şans Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı: 377 milyon TL ikramiye devretti!

#Çılgın Sayısal Loto Sonuçları
Spotify 2024 Wrapped tarihi | Spotify yıllık özet ne zaman yayınlanacak, çıktı mı, nasıl bakılır Wrapped özeti ile yılın en çok dinlenen müzik listeleri...

Spotify 2024 Wrapped tarihi | Spotify yıllık özet ne zaman yayınlanacak, çıktı mı, nasıl bakılır? Wrapped özeti ile yılın en çok dinlenen müzik listeleri...

#Spotify 2024 Wrapped
ANNEM ANKARA OYUNCULARI KARAKTERLERİ VE KONUSU || Kanal Dnin yeni dizisi Annem Ankara oyuncuları kimler, konusu nedir, hikayesi ne İşte Annem Ankara dizisi oyuncu kadrosu

ANNEM ANKARA OYUNCULARI KARAKTERLERİ VE KONUSU || Kanal D'nin yeni dizisi Annem Ankara oyuncuları kimler, konusu nedir, hikayesi ne? İşte Annem Ankara dizisi oyuncu kadrosu!

#Annem Ankara Oyuncu Kadrosu