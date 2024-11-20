Hasan Basri Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli? MHP'de istifası istenen Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez'in hayatı ve biyografisi!

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Hasan Basri Sönmez kimdir? sorusu gündemde yer alan haberle öne çıkan başlıklardan oldu. TBMM 28. dönem MHP Isparta milletvekili olarak seçilen Hasan Basri Sönmez, MHP'de daha önce il başkanlığı görevinde bulundu. İşte, Hasan Basri Sönmez hayatı hakkında bilgiler.

HASAN BASRİ SÖNMEZ KİMDİR?

Hasan Basri Sönmez 1974 yılında Isparta'da dünyaya geldi.

2020 yılında Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlığına seçildi.

2022 yılında il başkanlığı görevinden istifa ederek Mayıs 2023 Türkiye Genel Seçimleri'nde milletvekili adayı oldu.

TBMM 28. dönem MHP Isparta milletvekili olarak seçildi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na seçildi.