Hamster Kombat günlük şifre 2 Temmuz 2024! Hamster Kombat kombo günlük şifre ne, nasıl girilir?

Haberin Devamı

Hamster Kombat günlük şifre 2 Temmuz tarihinde merak ediliyor. Son dönemde popülerleşen bir oyun olan Hamster Kombat, Telegram uygulaması üzerinden oynanabiliyor. Günlük şifreler, oyuncuların oyun deneyimini zenginleştirmek ve ilerlemelerini hızlandırmak için önemli bir rol oynuyor.

HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE 2 TEMMUZ 2024

Hamster Kombat oyuncuları, bugünün günlük şifresi olan "KYC" ile 2 Temmuz 2024 tarihinde, 1 milyon coin kazanma fırsatını yakaladı.

2 Temmuz 2024, Hamster Kombat "KYC" şifresinin Mors alfabesi ile yazılışı şu şekilde:

K: - • -

Y: - • - -

C: - • - •

HAMSTER KOMBAT, GÜNLÜK ŞİFRE NASIL KULLANILIR?

Hamster Kombat, son güncellemesiyle birlikte günlük şifre giriş sürecini yeniledi. Artık kullanıcılar, ana ekran üzerinden "Günlük Şifre" bölmesine dokunduklarında özel bir arayüzle karşılaşıyorlar. Arka planın kırmızıya dönüşmesiyle birlikte şifre girişine başlanabilen yeni sistemde, her bir harfi mors alfabesi yönergelerine göre girmek mümkün.

Haberin Devamı

Kullanıcılar, günlük şifreyi öğrendikten sonra her harf için uzun veya kısa dokunuşlar yaparak ekrandaki alanda basılı tutuyorlar. Her harf doğru girildikten sonra ekranda görüntüleniyor. Şifre mors alfabesiyle tam haliyle girildiğinde günlük 1 milyon ödül hesaba yansıtılıyor.