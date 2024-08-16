Hamit Emrah Beriş kimdir, nereli, kaç yaşında? Çukurova Üniversitesi Rektörü Hamit Emrah Beriş'in kariyeri ve biyografisi

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Hamit Emrah Beriş, siyaset bilimi alanında uzman bir akademisyen olarak tanınmaktadır. 16 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete kararı ile Çukurova Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır. Peki, Hamit Emrah Beriş kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

HAMİT EMRAH BERİŞ KİMDİR?

Hamit Emrah Beriş, 23 Ağustos 1977 tarihinde Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1998 yılında mezun olduktan sonra, Ankara Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi alanında doktorasını tamamladı. Akademik kariyerine Gazi Üniversitesi'nde başlayan Beriş, 2016 yılında profesör unvanını aldı ve çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği yaptı.

HAMİT EMRAH BERİŞ KARİYERİ

Beriş, akademik kariyeri boyunca birçok önemli görevde bulundu. Gazi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmasının ardından, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde profesör olarak görev aldı. Ayrıca, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'nda Müsteşar Yardımcılığı ve Polis Akademisi Başkan Yardımcılığı gibi idari görevlerde bulundu. 2023 yılında YÖK Denetleme Kurulu Başkanı olarak atandı ve bu görevi sürdürmektedir.