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Hamdi Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Hamdi Akın'ın kariyeri ve biyografisi hakkında bilgiler

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#Hamdi Akın#Akfen#Hamdi Akın Kimdir
Hamdi Akın kimdir, nereli, kaç yaşında Hamdi Akının kariyeri ve biyografisi hakkında bilgiler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 11:37

Hamdi Akın kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. 1954 yılında İstanbul'da doğan Hamdi Akın, Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Akfen Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Akın, aynı zamanda TAV Havalimanları Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmektedir. Peki, Hamdi Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Hamdi Akın, Türk iş insanı ve mühendis. Akfen Holding ve TAV Havalimanları Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. İş dünyasının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de önemli katkılarda bulunmuştur. Peki, Hamdi Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

HAMDİ AKIN KİMDİR?

Hamdi Akın, 17 Ağustos 1954 tarihinde İstanbul'da doğdu. Liseyi Ankara'da Mustafa Kemal Lisesi'nde tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İş hayatına üniversite yıllarında su ve yakıt deposu üreterek başladı. Daha sonra inşaat malzemeleri ticareti yaparak Akfen’i kurdu. 

HAMDİ AKIN KARİYERİ

Hamdi Akın, 1976 yılında kurduğu Akfen ile altyapı projelerine yöneldi. İlk büyük projesi Antalya Havalimanı Terminal Binası oldu. 1997'de Tepe Grubu ile birlikte TAV’ı kurarak İstanbul Atatürk Havalimanı'nın ihalesini aldı. Akfen Holding bünyesinde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler topladı. Halen Akfen Holding ve TAV Havalimanları Holding’in Yönetim Kurulu Başkanıdır. Ayrıca, sosyal sorumluluk projelerine ve eğitim alanına da önemli katkılarda bulunmaktadır.

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