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Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar öldü mü? Yahya Sinvar kimdir, kaç yaşında? İşte detaylı biyografisi

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#Hamas#Yahya Sinvar#Öldü Mü
Hamasın yeni lideri Yahya Sinvar öldü mü Yahya Sinvar kimdir, kaç yaşında İşte detaylı biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 12:12

İsmail Haniye suikastı sonrası Hamas'ın yeni lideri olan Yahya Sinvar'a yönelik suikast düzenlediği iddiası sonrası Türkiye ve dünya kamuoylarında "Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar öldü mü?" sorusunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Öte yandan Sİnvar'ın ne zaman, nerede doğduğu kaç yaşında olduğu gibi biyografisiyle ilgili detaylar da yaşanan sıcak gündemle birlikte sıkça sorgulanıyor. Merak edilen sorularla ilgili detayları haberimizde derledik. Peki, Yahya Sinvar kimdir, kaç yaşında, nerede doğdu? Yahya Sinar öldürüldü mü? İşte ayrıntılar...

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