×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

Halka arz takvimi Ağustos 2023: 3 şirket daha halka arz onayı aldı! İşte, SPK'nın yayımladığı detaylar

Güncelleme Tarihi:

#Halka Arz#Halka Arz Takvimi#Halka Arz Olacak Firmalar
Halka arz takvimi Ağustos 2023: 3 şirket daha halka arz onayı aldı İşte, SPKnın yayımladığı detaylar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 10:51

Halka arz takvimi Ağustos ayında da hareketli olacak. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 şirketin halka arzı için onay verdi. İzdemir Enerji, Tatlıpınar Enerji, Ofis Yem Gıda, halka arz olacak. Peki, halka arz tarihleri ne olacak? Hangi şirket ne kadardan arz olacak? İşte, o detaylar

Haberin Devamı

Halka arz takvimi içerisinde 3 yeni firma yer buldu. Buna göre İzdemir Enerji, Tatlıpınar Enerji ve Ofis Yem Gıda arz olan firmalar arasında yer alacak. Halka arz tarihleri ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak. İşte, halka arz olacak şirketler hakkında detaylı bilgiler

İZDEMİR ENERJİ ARZ OLUYOR

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in 500 milyon TL olan mevcut sermayesinin 575 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 75 milyon TL pay ile İzmir Demir Çelik Sanayi AŞ’nin sahip olduğu 40,1 milyon TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 115,1 milyon TL pay halka arz edilecek.

Fazla talep gelmesi halinde İzmir Demir Çelik Sanayi AŞ’nin sahip olduğu 23,02 milyon TL nominal değerli B grubu payların ek satışı gerçekleştirilebilecek.

Haberin Devamı

1 TL nominal değerli paylar 19,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

TATLIPINAR ENERJİ DE KOTE OLACAK

Sermaye Piyasası Kurulu, Tatlıpınar Enerji Üretim AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in 245,4 milyon TL olan mevcut sermayesinin 280,5 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 35,1 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan; Ali İbrahimoğlu'nun sahip olduğu 7,02 milyon TL nominal değerli, Hüseyin Avni İbrahimoğlu'nun sahip olduğu 21,06 milyon TL TL nominal değerli ve Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri AŞ’nin sahip olduğu 7,02 TL nominal değerli olmak üzere toplam 70,2 milyon TL nominal değerli paylar halka arza konu edilecek.

1 TL nominal değerli paylar 22,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

OFİS YEM GIDA HALKA AÇILIYOR

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Ofis Yem Gıda Sanayi Ve Ticaret AŞ'nin Halka arz başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in 130 milyon TL olan mevcut sermayesinin 146,25 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 16,25 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Galip Yeşilbaş’a ait 2,6 milyon TL, Salih Yeşilbaş’a ait 2,6 milyon TL ve Selim Yeşilbaş’a ait 1,3 milyon TL olmak üzere toplam 22,75 milyon TL nominal değerli paylar halka arza konu edilecek.

Haberin Devamı

1 TL nominal değerli paylar 27,20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Halka Arz#Halka Arz Takvimi#Halka Arz Olacak Firmalar

BAKMADAN GEÇME!

METİN GÜRAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürakın hayatı ve biyografisi hakkında merak edilenler...

METİN GÜRAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ? Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ın hayatı ve biyografisi hakkında merak edilenler...

#Metin Gürak
KPSS ÖABT ne zaman 2023, saat kaçta KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır Öğretmenlik Alan Sınavı (ÖABT) sınav süresi ve saati

KPSS ÖABT ne zaman 2023, saat kaçta? KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır? Öğretmenlik Alan Sınavı (ÖABT) sınav süresi ve saati

#ÖABT Ne Zaman
BİLSEM SONUÇLARI 2023-2024: Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler belirlendi... İşte, 2023 BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama

BİLSEM SONUÇLARI 2023-2024: Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler belirlendi... İşte, 2023 BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama

#Bilsem
Halka arz takvimi Ağustos 2023: 3 şirket daha halka arz onayı aldı İşte, SPKnın yayımladığı detaylar

Halka arz takvimi Ağustos 2023: 3 şirket daha halka arz onayı aldı! İşte, SPK'nın yayımladığı detaylar

#Halka Arz
Eyyam-ı bahur ne zaman bitecek, kaç gün sürer Eyyam-ı bahur ne demek, anlamı nedir

Eyyam-ı bahur ne zaman bitecek, kaç gün sürer? Eyyam-ı bahur ne demek, anlamı nedir?

#Eyyam-I Bahur

EN SON HABERLER

METİN GÜRAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürakın hayatı ve biyografisi hakkında merak edilenler...

METİN GÜRAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ? Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ın hayatı ve biyografisi hakkında merak edilenler...

#Metin Gürak
KPSS ÖABT ne zaman 2023, saat kaçta KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır Öğretmenlik Alan Sınavı (ÖABT) sınav süresi ve saati

KPSS ÖABT ne zaman 2023, saat kaçta? KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır? Öğretmenlik Alan Sınavı (ÖABT) sınav süresi ve saati

#ÖABT Ne Zaman
BİLSEM SONUÇLARI 2023-2024: Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler belirlendi... İşte, 2023 BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama

BİLSEM SONUÇLARI 2023-2024: Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler belirlendi... İşte, 2023 BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama

#Bilsem
Halka arz takvimi Ağustos 2023: 3 şirket daha halka arz onayı aldı İşte, SPKnın yayımladığı detaylar

Halka arz takvimi Ağustos 2023: 3 şirket daha halka arz onayı aldı! İşte, SPK'nın yayımladığı detaylar

#Halka Arz
Eyyam-ı bahur ne zaman bitecek, kaç gün sürer Eyyam-ı bahur ne demek, anlamı nedir

Eyyam-ı bahur ne zaman bitecek, kaç gün sürer? Eyyam-ı bahur ne demek, anlamı nedir?

#Eyyam-I Bahur