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Hakkari'de yarın okullar tatil mi? 14 Nisan Hakkari'de okul var mı? Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

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Hakkaride yarın okullar tatil mi 14 Nisan Hakkaride okul var mı Meteorolojiden sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 22:55

Okullar yarın tatil mi, sorusu Hakkari'de devam eden sağanak yağışla beraber gündeme geldi. Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından, Hakkari kent merkezi ve ilçelerde etkili olan yağmur bazı bölgelerde heyelan ve sele neden oldu. İlk, ortaokul ve liselerde eğitime perşembe günü ara verilmişti. Devam eden yağışlarla beraber gözler cuma günü okulların tatil olup olmayacağına çevrildi. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, heyelan nedeniyle incelemelerde bulundu. Peki, Hakkari'de yarın okul var mı, tatil mi oldu? İşte, Hakkari okul tatili hakkında ayrıntılar.

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Hakkari'de okulların tatil olup olmadığı kentte yaşanan yağışlarla veli ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. Sağanak ve kar yağışı nedeniyle Hakkari'de sel ve heyelan etkili oldu. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sel ve heyelanın vurduğu ilçelerde incelemelerde bulunurken, valilik ise sağanak sonrası selden zarar gören yerleşim yerleriyle ilgili açıklama yaptı. Alınan bilgiye göre Hakkari'de cuma günü (14 Nisan) eğitim öğretime bir gün daha ara verildi.

HAKKARİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde de etkili olan sağanak hayatı durma noktasına getirdi. Yağış nedeniyle ilçe genelinde bugün tatil edilen ilk, ortaokul ve liselerde eğitime yarın 1 gün ara verildi. Hakkari kent merkezi ve ilçelerde etkili olan yağmur yağışı, bazı bölgelerde heyelan ve sele neden oldu. Heyelanın kapattığı Derecik-Şemdinli kara yolu bugün ulaşıma açılırken, Yeşilova Köyü'ndeki yol ise heyalan nedeniyle ulaşıma kapandı. Özel İdare ve Derecik Belediye ekipleri, heyelanın kapattığı yolu açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sağanak yağış nedeniyle ilçeye bağlı Yolgedik Köyü'deki arı kovanları da büyük zarar gördü.

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, heyalanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunarak, İlçe Kaymakamı Abdulkadir Işık'tan bilgi aldı. Yağış nedeniyle ilçe genelinde bugün tatil edilen ilk, orta öğrenim ve liseler yarın için (14 Nisan'da) eğitim öğretime bir gün ara verildi.

NERELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Hakkari ilinde okullar yarın tatil edildi. Henüz diğer illerde tatil açıklaması gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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