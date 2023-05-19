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Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Hakimlik mülakat sonuçları tarihi

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Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 Hakimlik mülakat sonuçları tarihi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 16:35

Hakimlik mülakat sonuçları merakla bekleniyor. Adli yargı hakim ve savcı adaylığı mülakatları Nisan ayında tamamlandı. Mülakatlara katılım sağlayan adaylar sonuç araştırmalarına hız kazandırdı. Mülakatların Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından değerlendirme aşamasında olduğu bildirildi. İşte konu hakkında ayrıntılar...

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Hakimlik mülakat sonuçları, sürecin tamamlanmasının ardından bekleniyor. Adalet Bakanlığı Adli Yargı hakim ve savcı adayları mülakatları Nisan ayında tamamlandı. Şimdi ise gözler sonuç ekranına çevrildi. Hakimlik mülakat sonuçları bakanlığın resmi internet sayfası üzerinden duyurulacak. Peki hakimlik mülakat sonuçları tarihi belli oldu mu, hangi gün açıklanacak? İşte konu hakkında bilgiler...

HAKİMLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Hakimlik mülakat sonuçları için geçen yıl göz önünde bulundurulduğunda Adli-İdari Yargı mülakatları tamamlandıktan yaklaşık 45 gün sonra ilan edilmişti. Bu sene de sonuçların 22 Mayıs tarihine kadar duyurulması bekleniyor.

Hakimlik mülakat sonuçları NASIL ÖĞRENİLİR?

Adalet Bakanlığı hakimlik mülakat sonuçlarının bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor.

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