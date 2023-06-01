×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

Hakim ve Savcı mülakat sonuçları açıklandı! 2023 Hakimlik ve savcılık mülakat sonuçları sorgulama ekranı

Güncelleme Tarihi:

#Hakim Ve Savcı#Hakim Mülakatı#Savcı Mülakatı
Hakim ve Savcı mülakat sonuçları açıklandı 2023 Hakimlik ve savcılık mülakat sonuçları sorgulama ekranı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 11:06

Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık mülakat sonuçları açıklandı. Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Adalet Bakanlığı hakimlik mülakat sonuçları, bakanlığı resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Peki, Adalet Bakanlığı hakimlik mülakat sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, o detaylar

Haberin Devamı

2022 yılında yapılan ancak Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları Nisan 2023'te tamamlandı. Sınav sürecinin üzerinden uzun bir süre geçmesi nedeniyle sonuç araştırmaları hız kazandı. Hakim ve Savcı mülakat sonuçları açıklandı. İşte, o konu hakkında bazı detaylar

Hakim ve Savcı MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA

26-27 Kasım 2022 Tarihlerinde ÖSYM Tarafından Yapılan İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavının Mülakat Sonuçlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

HAKİM VE SAVCI MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ADLİ VE İDARİ YARGI HÂKİM VE SAVCISI OLABİLMEK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayı olma şartları 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinde sayılmış olup, bunlar;

Türk vatandaşı olmak,

Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye‘deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

İdarî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

Kamu haklarından yasaklı olmamak,

Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

=> Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek,

Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,

Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için; 8 inci maddenin (ı) bendi hariç diğer şartları taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen en az üç yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle kırk beş yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülâkatta başarılı olmak, şarttır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakim Ve Savcı#Hakim Mülakatı#Savcı Mülakatı

BAKMADAN GEÇME!

Cumhurbaşkanlığı 2. tur kesin seçim sonuçları 2023 || Hangi aday, kaç oy aldı YSK Başkanı açıkladı

Cumhurbaşkanlığı 2. tur kesin seçim sonuçları 2023 || Hangi aday, kaç oy aldı? YSK Başkanı açıkladı!

#Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Kesin Seçim Sonuçları
ALTIN FİYATLARI (CANLI) SON DAKİKA | 1 Haziran 2023 | Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL

ALTIN FİYATLARI (CANLI) SON DAKİKA | 1 Haziran 2023 | Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

#Canlı Altın Fiyatları
2023 KGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || 30-31 Mayıs Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kura sonucu ile asil ve yedek kazananlar listesi ne zaman yayınlanacak Tutarlar belli oldu İşte KGM.GOV.TR duyuru sayfası

2023 KGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || 30-31 Mayıs Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kura sonucu ile asil ve yedek kazananlar listesi ne zaman yayınlanacak? Tutarlar belli oldu! İşte KGM.GOV.TR duyuru sayfası

#KGM
Sandık görevlisi ücreti yattı mı 14-28 Mayıs sandık görevlisi ücreti hakkında detaylı bilgiler

Sandık görevlisi ücreti yattı mı? 14-28 Mayıs sandık görevlisi ücreti hakkında detaylı bilgiler

#Sandık Görevlisi
Günlük Burç Yorumları: 1 Haziran 2023 Perşembe Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Günlük Burç Yorumları: 1 Haziran 2023 Perşembe Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

#Günlük Burç Yorumları

BAKMADAN GEÇME!

Cumhurbaşkanlığı 2. tur kesin seçim sonuçları 2023 || Hangi aday, kaç oy aldı YSK Başkanı açıkladı

Cumhurbaşkanlığı 2. tur kesin seçim sonuçları 2023 || Hangi aday, kaç oy aldı? YSK Başkanı açıkladı!

#Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Kesin Seçim Sonuçları
ALTIN FİYATLARI (CANLI) SON DAKİKA | 1 Haziran 2023 | Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL

ALTIN FİYATLARI (CANLI) SON DAKİKA | 1 Haziran 2023 | Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

#Canlı Altın Fiyatları
2023 KGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || 30-31 Mayıs Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kura sonucu ile asil ve yedek kazananlar listesi ne zaman yayınlanacak Tutarlar belli oldu İşte KGM.GOV.TR duyuru sayfası

2023 KGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || 30-31 Mayıs Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kura sonucu ile asil ve yedek kazananlar listesi ne zaman yayınlanacak? Tutarlar belli oldu! İşte KGM.GOV.TR duyuru sayfası

#KGM
Sandık görevlisi ücreti yattı mı 14-28 Mayıs sandık görevlisi ücreti hakkında detaylı bilgiler

Sandık görevlisi ücreti yattı mı? 14-28 Mayıs sandık görevlisi ücreti hakkında detaylı bilgiler

#Sandık Görevlisi
Günlük Burç Yorumları: 1 Haziran 2023 Perşembe Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Günlük Burç Yorumları: 1 Haziran 2023 Perşembe Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

#Günlük Burç Yorumları