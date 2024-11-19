Hakan Doğukan Taşçı kimdir, hangi hastanede çalıştı? Yenidoğan Çetesi üyelerinden Hakan Doğukan Taşçı hakkında bilgiler

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Hakan Doğukan Taşçı, lise mezunu bir hemşire olarak İstanbul'da sağlık sektöründe çalışmıştır. Meslek hayatı sırasında adı, bazı özel hastanelerde etik dışı uygulamalara karıştığı iddialarıyla gündeme gelmiştir. Özellikle, yenidoğan yoğun bakım birimlerinde görev aldığı dönemde sağlık protokollerine uygun olmayan işlemler yaptığı ve bu durumun hem hasta hakları hem de sağlık hizmetleri açısından ciddi sonuçlara yol açtığı belirtilmiştir. Taşçı, bu olaylarla ilgili etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiştir.

HAKAN DOĞUKAN TAŞÇI HAKKINDAKİ DAVA SÜRECİ

Hakan Doğukan Taşçı, İstanbul'da çeşitli özel hastanelerde hemşirelik yapmıştır. Özellikle yenidoğan yoğun bakım birimlerinde çalışırken, bebeklerin başka hastanelere sevk edilmesi ve bazı ilaçların usulsüz satışının yapıldığına dair iddialarla gündeme gelmiştir. Adının geçtiği olaylarda, uygun olmayan tıbbi koşullarda hasta sevki gerçekleştirilmesi ve sağlık kayıtlarının manipüle edilmesi gibi suçlamalar yer almaktadır. Bu süreçte, Taşçı'nın yer aldığı iddia edilen "yenidoğan çetesi" adıyla anılan bir yapılanmaya dair hukuki süreç halen devam etmektedir