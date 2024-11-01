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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların pazar gününden itibaren 5 ila 9 derece birden düşeceğini duyurdu. Marmara ve Kuzey Ege'de de kuvvetli rüzgar bekleniyor.

MARMARA DAHİL KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Öte yandan Prof. Dr. Şen, “Sıcaklık tüm yurtta 4-5 derece düşecek 1 hafta bu seviyelerde. Marmara da yağmur ve karla karışık yağmurlu, Karadeniz’in iç kesimi, İç Anadolu kuzeyi ve doğuda kar yağışlı. Kış önümüzdeki pazar günü yurdu terk edecek” ifadelerine de yer verdi.

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Daha sonra CNN TÜRK'e konuk olan Prof. Dr. Şen uyarılarına şöyle devam etti:

Genel baktığımızda çok kurak bir ay geçirdik. Anadolu'da çiftçiler yağmur bekliyor. Kar yağışı kapıya kadar yavaş yavaş geliyor. Bugün ve yarın Türkiye genelinde hava açık ve sıcaklık mevsim normallerinde olacak.

Pazar gününden itibaren kuzey bölgelerinden soğuk hava gelecek. Marmara, Karadeniz bölgelerinde yağışla başlayacak, sıcaklıklar 5-6 derece düşecek. İstanbul'u örnek verirsek sıcaklık 21 derecelerden 15 dereceye kadar düşecek. Onun için pazar gününe dikkat edelim. Hem yağmur var hem de hava soğuk. İyi giyinelim.

Ondan sonraki hafta bu 5-6 derecelik düşüş kendisini tüm Türkiye'de koruyacak. İzmir'de 20 dereceye, Ankara'da 12 derecelere düşecek. Ve Anadolu'nun birkaç yerinde kar yağmaya başlayacak. Şu anda zaten Karadeniz'in yükseklerinde kar 30-40 santimi buldu.

Artık kışlıkları çıkartalım, hasta olmayalım. Özetlersek önümüzdeki hafta sıcaklıklar iyice düşecek. Artık 20 dereceleri görmeyeceğiz. İç Anadolu'nun kuzeyine de kar yağışı sarkabilir. Marmara için kar yağışına henüz zaman var.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 12°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 11°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 10°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 13°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 9°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 18°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

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HATAY 13°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 18°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 2°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 5°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 4°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 5°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -2°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 5°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 5°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 0°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

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GAZİANTEP 8°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 11°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 13°C, 24°C

Az bulutlu ve açık