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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların pazar gününden itibaren 5 ila 9 derece birden düşeceğini duyurdu. Marmara ve Kuzey Ege'de de kuvvetli rüzgar bekleniyor.
MARMARA DAHİL KARLA KARIŞIK YAĞMUR
Öte yandan Prof. Dr. Şen, “Sıcaklık tüm yurtta 4-5 derece düşecek 1 hafta bu seviyelerde. Marmara da yağmur ve karla karışık yağmurlu, Karadeniz’in iç kesimi, İç Anadolu kuzeyi ve doğuda kar yağışlı. Kış önümüzdeki pazar günü yurdu terk edecek” ifadelerine de yer verdi.
Daha sonra CNN TÜRK'e konuk olan Prof. Dr. Şen uyarılarına şöyle devam etti:
Genel baktığımızda çok kurak bir ay geçirdik. Anadolu'da çiftçiler yağmur bekliyor. Kar yağışı kapıya kadar yavaş yavaş geliyor. Bugün ve yarın Türkiye genelinde hava açık ve sıcaklık mevsim normallerinde olacak.
Pazar gününden itibaren kuzey bölgelerinden soğuk hava gelecek. Marmara, Karadeniz bölgelerinde yağışla başlayacak, sıcaklıklar 5-6 derece düşecek. İstanbul'u örnek verirsek sıcaklık 21 derecelerden 15 dereceye kadar düşecek. Onun için pazar gününe dikkat edelim. Hem yağmur var hem de hava soğuk. İyi giyinelim.
Ondan sonraki hafta bu 5-6 derecelik düşüş kendisini tüm Türkiye'de koruyacak. İzmir'de 20 dereceye, Ankara'da 12 derecelere düşecek. Ve Anadolu'nun birkaç yerinde kar yağmaya başlayacak. Şu anda zaten Karadeniz'in yükseklerinde kar 30-40 santimi buldu.
Artık kışlıkları çıkartalım, hasta olmayalım. Özetlersek önümüzdeki hafta sıcaklıklar iyice düşecek. Artık 20 dereceleri görmeyeceğiz. İç Anadolu'nun kuzeyine de kar yağışı sarkabilir. Marmara için kar yağışına henüz zaman var.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 12°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 13°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 9°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 18°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 2°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 4°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 8°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 11°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 13°C, 24°C
Az bulutlu ve açık