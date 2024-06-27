×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Hafızlık tespit sınavı sonuçları açıklandı! İşte, Haziran 2024 hafızlık sınav sonuçları sorgulama ekranı

Güncelleme Tarihi:

#Hafızlık#Hafızlık Sınav Sonuçları#Hafızlık Tespit Sonuçları
Hafızlık tespit sınavı sonuçları açıklandı İşte, Haziran 2024 hafızlık sınav sonuçları sorgulama ekranı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 10:35

Hafızlık sınavı sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından erişime açıldı. 70 puan alan adayın başarılı sayılacağı hafızlık tespit sınav sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinden TC Kimlik Numarası ile öğrenilebilecek. İşte, 1. dönem hafızlık tespit sınav sonuçları ve detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Hafızlık tespit sınav sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Sınavda başarılı olan adayların hafızlık belgelerine sahip olacağı süreçte, sözlü sınavdan 70 puan almak yeterli olacak. Peki, hafızlık tespit sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

HAFIZLIK TESPİT SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Hafızlık Tespit Sınavı sözlü olarak yapılacak ve 70 puan alan aday başarılı sayılacaktır.

Sınavda başarılı olarak belge almaya hak kazanan öğrencilerin “Hafızlık Belgeleri” eğitim gördükleri Kur’an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkânlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılarak belge almaya hak kazananların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecektir.

Haberin Devamı

SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hafızlık#Hafızlık Sınav Sonuçları#Hafızlık Tespit Sonuçları

BAKMADAN GEÇME!

Inditex indirimi ne zaman 2024, saat kaçta, kaç gün Inditex indirimi hangi mağazalarda geçerli Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti, Stradivarius inditex indirimi 2024 (mobil uygulama, web sitesi, mağaza)

Inditex indirimi ne zaman 2024, saat kaçta, kaç gün? Inditex indirimi hangi mağazalarda geçerli? Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti, Stradivarius inditex indirimi 2024 (mobil uygulama, web sitesi, mağaza)

#Inditex İndirimi
EURO 2024 günlük maç programı || Bugün maç var mı Avrupa Şampiyonası 27 Haziran Perşembe bugün hangi maçlar var, saat kaçta

EURO 2024 günlük maç programı || Bugün maç var mı? Avrupa Şampiyonası 27 Haziran Perşembe bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

#EURO 2024
AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak Bitirme sınavları ne zaman yapılacak

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bitirme sınavları ne zaman yapılacak?

#AUZEF
YARIN SATIŞTA BİM aktüel 28 Haziran 2024 kataloğu || Bu hafta bime gelecek ürünler neler BİMde bu hafta Katlanabilir Elektrikli Bisiklet var

YARIN SATIŞTA! BİM aktüel 28 Haziran 2024 kataloğu || Bu hafta bim'e gelecek ürünler neler? BİM'de bu hafta Katlanabilir Elektrikli Bisiklet var!

#BİM Aktüel Ürünler Kataloğu
KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı || KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak

KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı || KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

#KPSS 2024

EN SON HABERLER

Inditex indirimi ne zaman 2024, saat kaçta, kaç gün Inditex indirimi hangi mağazalarda geçerli Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti, Stradivarius inditex indirimi 2024 (mobil uygulama, web sitesi, mağaza)

Inditex indirimi ne zaman 2024, saat kaçta, kaç gün? Inditex indirimi hangi mağazalarda geçerli? Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti, Stradivarius inditex indirimi 2024 (mobil uygulama, web sitesi, mağaza)

#Inditex İndirimi
EURO 2024 günlük maç programı || Bugün maç var mı Avrupa Şampiyonası 27 Haziran Perşembe bugün hangi maçlar var, saat kaçta

EURO 2024 günlük maç programı || Bugün maç var mı? Avrupa Şampiyonası 27 Haziran Perşembe bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

#EURO 2024
AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak Bitirme sınavları ne zaman yapılacak

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bitirme sınavları ne zaman yapılacak?

#AUZEF
YARIN SATIŞTA BİM aktüel 28 Haziran 2024 kataloğu || Bu hafta bime gelecek ürünler neler BİMde bu hafta Katlanabilir Elektrikli Bisiklet var

YARIN SATIŞTA! BİM aktüel 28 Haziran 2024 kataloğu || Bu hafta bim'e gelecek ürünler neler? BİM'de bu hafta Katlanabilir Elektrikli Bisiklet var!

#BİM Aktüel Ürünler Kataloğu
KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı || KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak

KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı || KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

#KPSS 2024