Hacamatta neden hayvansal gıda yenmez? Hacamat sonrası hangi gıdalar tüketilmeli?

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Hacamat sonrası hayvansal gıda tüketilmemesi gerektiği inancı, genellikle geleneksel ve doğal tıbba dayanan yaklaşımlardan kaynaklanır. Bu yaklaşımda belirtilen nedenler şunlardır:

Vücudun Arınma Süreci: Hacamat, toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olduğu düşünülen bir uygulamadır. Hayvansal gıdalar (et, süt ürünleri gibi), sindirimi zorlayabilir ve vücuda ek yük bindirebilir. Bu süreçte hafif ve sindirimi kolay besinler tercih edilerek vücudun arınma süreci desteklenmek istenir.

Kanın Temizlenmesi: Bazı inanışlara göre, hayvansal gıdalar kanı "yoğunlaştırabilir" veya toksin birikimine katkıda bulunabilir. Bu nedenle, hacamat sonrası daha saf ve bitkisel kaynaklı besinler önerilir.

Enfeksiyon ve İyileşme:Hacamat sonrası ciltte oluşan kesiklerin enfekte olmaması için bağışıklık sisteminin güçlü kalması önemlidir. Hayvansal gıdaların bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebileceği veya iyileşme sürecini yavaşlatabileceği düşüncesiyle bu öneri yapılabilir.

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Enerji ve Sindirim Dengesi: Hacamat sonrası vücudun enerjiye ihtiyaç duyduğu, ancak bu enerjiyi kolay sindirilebilen besinlerden almasının daha faydalı olduğu savunulur. Hayvansal gıdalar, ağır sindirildikleri için bu süreçte önerilmez.