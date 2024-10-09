Gusto nedir? Gusto eksik ne demek?

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Gusto, İtalyanca kökenli bir kelime olup, "zevk", "tat alma", "lezzet" veya "estetik beğeni" anlamına gelir. Bir kişinin hayattan, sanattan, yemeklerden veya herhangi bir deneyimden aldığı zevk ve buna ilişkin estetik anlayışını ifade eder. Gusto sahibi biri, estetik, zevk ve kaliteye önem veren ve hayatın keyifli yönlerini takdir edebilen bir kişidir.

Gusto Eksik Ne Demek?

"Gusto eksik" ifadesi, bir kişinin veya bir durumun zevkten, estetikten ya da kalite anlayışından yoksun olduğunu belirtir. Örneğin, bir yemeğin sunumu veya lezzeti, kişinin estetik beklentilerini karşılamadığında, "gusto eksik" olarak nitelendirilebilir. Aynı şekilde, bir etkinlik, sanat eseri veya mekân, incelik ve kalite yönünden zayıf bulunursa bu ifade kullanılabilir.

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Sonuç olarak, gusto eksikliği, estetik veya kaliteyi tam olarak yansıtmayan, zevkten yoksun bir durumu ifade eder.