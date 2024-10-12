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Gürkan Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni KİPTAŞ Genel Müdürü Gürkan Kaya biyografisi

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Gürkan Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında Yeni KİPTAŞ Genel Müdürü Gürkan Kaya biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2024 12:41

Gürkan Kaya kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Şehir plancısı olan Kaya, eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda görev yapmıştır. Kariyerinde TOKİ ve KİPTAŞ gibi önemli kurumlarda görev alan Kaya, Eylül 2019’dan itibaren KİPTAŞ Projelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaktadır. Peki, Gürkan Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Gürkan Kaya, kentsel dönüşüm ve şehir planlama alanında uzman bir isimdir. Çalışma hayatına 2007’de başlamış ve hem kamu hem de özel sektörde çeşitli görevler üstlenmiştir. Kaya, TOKİ’de Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü olarak çalıştıktan sonra KİPTAŞ’ta genel müdür yardımcılığına getirilmiştir. Peki, Gürkan Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

 

GÜRKAN KAYA KİMDİR?

1984 doğumlu Gürkan Kaya, eğitim hayatına Amasya’da başlamıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını aynı üniversitede tamamlamıştır. Halen doktora eğitimine devam eden Kaya, gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansına da sahiptir.

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GÜRKAN KAYA KARİYERİ

Kaya, 2007’de başladığı meslek hayatında İstanbul Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu ve Esenler Belediyesi gibi kurumlardan deneyim kazanmıştır. TOKİ’de Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü görevini yürüten Kaya, Eylül 2019’da KİPTAŞ’ta Projelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 12 Ekim 2024 tarihinde ise KİPTAŞ Genel Müdürü görevine gelmiştir. Kaya, ayrıca çeşitli mahkemelerde bilirkişi olarak da görev yapmaktadır.

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