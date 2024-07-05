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Gurbetçilere 2 bin Euro vergi doğru mu? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama

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#Gurbetçilere Vergi#Gurbetçilere 2 Bin Euro Vergi#Gurbetçilere 2 Bin Euro Vatan Vergisi
Gurbetçilere 2 bin Euro vergi doğru mu Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden açıklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 14:03

Sosyal medyada bir süredir konuşulan gurbetçilere 2 bin Euro vergi iddiaları, İletişim Başkanlığının Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından ele alındı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) “Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanma aşamasında olan yeni vergi paketinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza herhangi bir başlık altında vergilendirme çalışması söz konusu değildir” açıklamasını yaptı. İşte, gurbetçilere 2 bin Euro vergi iddiasıyla ilgili detaylı bilgiler

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Gurbetçiler yıllık 2 bin Euro vatana destek vergisi ödeyecek iddiası, DMM sosyal medya hesabı üzerinden yanıtlandı. Yapılan açıklamada, "‘Gurbetçiler yıllık 2 bin Euro vatana destek vergisi verecek’ iddiası doğru değildir." ifadeleri kullanılarak detaylara yer verildi. 

GURBETÇİLERE 2 BİN EURO VERGİ İDDİASI YALANLANDI

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ‘Gurbetçiler yıllık 2 bin Euro vatana destek vergisi verecek’ iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanma aşamasında olan yeni vergi paketinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza herhangi bir başlık altında vergilendirme çalışması söz konusu değildir. Bahse konu yeni vergi paketine ilişkin piyasadaki paydaşlar tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sunulan öneri ve beklentiler değerlendirilmekte olup, bakanlık tarafından son haline getirildikten sonra TBMM’ye sunulması planlanmaktadır. Vergide adaletin daha da pekiştirilmesi ve etkinliğin artırılması amacıyla hazırlanan yeni vergi paketine ilişkin ortaya atılan iddiaların, kamuoyunda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmayı amaçladığı belirlenmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz” denildi.

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Gurbetçilere 2 bin Euro vergi doğru mu Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden açıklama


 

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