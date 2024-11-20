GÃ¼nler ne zaman uzar 2024 GÃ¼ndÃ¼zler ne zaman uzayacak

OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 20, 2024 17:46
"GÃ¼nler ne zaman uzayacak?" sorusunun bilimsel aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, 21 AralÄ±kâ€™ta gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ± OÄŸlak DÃ¶nencesiâ€™ne dik gelir. Bu tarihten itibaren geceler kÄ±salarak gÃ¼ndÃ¼z sÃ¼resi uzamaya baÅŸlar ve bu sÃ¼reÃ§ 21 Haziran'a kadar devam eder. Ä°ÅŸte, birÃ§ok kiÅŸinin merakla araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± konu hakkÄ±nda bazÄ± bilgiler...Â
GÃ¼nler ne zaman uzayacak 2024 sorusu havalarÄ±n erken saatlerde kararmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla pek Ã§ok kiÅŸinin gÃ¼ndemini oluÅŸturuyor. Kuzey YarÄ±m KÃ¼rede gÃ¼nlerin uzamasÄ± halinde daha uzun gÃ¼nlerin yaÅŸanacaÄŸÄ± Ã¼lkemizde, kÄ±ÅŸ baÅŸlangÄ±cÄ± Ã¶nem arz eder. Bunun yanÄ±nda gÃ¼nlerin uzamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 21 AralÄ±k tarihinde ÅŸu olaylar da yaÅŸanÄ±r.
GÃœNLER NE ZAMAN UZAR?
- GÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ± GÃ¼ney YarÄ±mkÃ¼reâ€™ye gelebileceÄŸi en dik, Kuzey YarÄ±mkÃ¼reâ€™ye en eÄŸik aÃ§Ä±larla gelir.
- GÃ¼ney YarÄ±mkÃ¼reâ€™de yaz, Kuzey YarÄ±mkÃ¼reâ€™de kÄ±ÅŸ mevsiminin baÅŸlangÄ±cÄ±dÄ±r.
- Ãœzerinden OÄŸlak DÃ¶nencesiâ€™nin geÃ§tiÄŸi karalarÄ±n iÃ§ kÄ±sÄ±mlarÄ±, DÃ¼nyaâ€™nÄ±n en sÄ±cak yerleridir.
- GÃ¼ney YarÄ±mkÃ¼reâ€™de en uzun gÃ¼ndÃ¼z, Kuzey YarÄ±mkÃ¼reâ€™de ise en uzun gece yaÅŸanÄ±r.
- Bu tarihten sonra (21 AralÄ±k) TÃ¼rkiye'nin de bulunduÄŸu Kuzey YarÄ±mkÃ¼reâ€™de gÃ¼ndÃ¼zler uzamaya (kÄ±ÅŸ gÃ¼ndÃ¶nÃ¼mÃ¼) GÃ¼ney YarÄ±mkÃ¼reâ€™de kÄ±salmaya (Yaz gÃ¼ndÃ¶nÃ¼mÃ¼) baÅŸlar.
- GÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n atmosferde katettiÄŸi yolun en kÄ±sa olduÄŸu yer OÄŸlak DÃ¶nencesiâ€™dir.
- Ã–ÄŸlen saat 12.00â€™de OÄŸlak DÃ¶nencesiâ€™nde yataya dik duran cisimlerin gÃ¶lgesi oluÅŸmaz.
- AydÄ±nlanma Ã§izgisinin sÄ±nÄ±rlarÄ± Kutup dairelerinden geÃ§er. GÃ¼ney Kutup KuÅŸaÄŸÄ± aydÄ±nlanma Ã§emberi iÃ§inde iken, Kuzey Kutup KuÅŸaÄŸÄ± karanlÄ±k Ã§ember iÃ§indedir.
- Kuzey Kutup Dairesiâ€™nde sadece bu gÃ¼n 24 saat sÃ¼reyle gece, GÃ¼ney Kutup Dairesiâ€™nde ise 24 saat sÃ¼reyle gÃ¼ndÃ¼z yaÅŸanÄ±r.
- GÃ¼ndÃ¼z sÃ¼resinin uzunluÄŸu gÃ¼neye gidildikÃ§e artar. Bu nedenle 21 AralÄ±kâ€™ta Ã¼lkemizde en uzun gÃ¼ndÃ¼z Hatayâ€™da yaÅŸanÄ±r.
- En uzun gece ise Sinop'ta yaÅŸanÄ±yor.