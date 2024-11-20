GÃ¼nler ne zaman uzar 2024 GÃ¼ndÃ¼zler ne zaman uzayacak

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GÃ¼nler ne zaman uzayacak 2024 sorusu havalarÄ±n erken saatlerde kararmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla pek Ã§ok kiÅŸinin gÃ¼ndemini oluÅŸturuyor. Kuzey YarÄ±m KÃ¼rede gÃ¼nlerin uzamasÄ± halinde daha uzun gÃ¼nlerin yaÅŸanacaÄŸÄ± Ã¼lkemizde, kÄ±ÅŸ baÅŸlangÄ±cÄ± Ã¶nem arz eder. Bunun yanÄ±nda gÃ¼nlerin uzamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 21 AralÄ±k tarihinde ÅŸu olaylar da yaÅŸanÄ±r.

GÃœNLER NE ZAMAN UZAR?