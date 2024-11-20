×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2024 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEM DÜNYA BÄ°GPARA SPOR ARENA KELEBEK YAÅžAM YAZARLAR RESMÄ° Ä°LANLAR SON DAKÄ°KA
HABERLERBilgi Haberleri

Günler ne zaman uzar 2024? Gündüzler ne zaman uzayacak?

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Günler#Günler Ne Zaman Uzayacak#Günler Ne Zaman Uzar
GÃ¼nler ne zaman uzar 2024 GÃ¼ndÃ¼zler ne zaman uzayacak
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 20, 2024 17:46

"GÃ¼nler ne zaman uzayacak?" sorusunun bilimsel aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, 21 AralÄ±kâ€™ta gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ± OÄŸlak DÃ¶nencesiâ€™ne dik gelir. Bu tarihten itibaren geceler kÄ±salarak gÃ¼ndÃ¼z sÃ¼resi uzamaya baÅŸlar ve bu sÃ¼reÃ§ 21 Haziran'a kadar devam eder. Ä°ÅŸte, birÃ§ok kiÅŸinin merakla araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± konu hakkÄ±nda bazÄ± bilgiler...Â

Haberin DevamÄ±

GÃ¼nler ne zaman uzayacak 2024 sorusu havalarÄ±n erken saatlerde kararmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla pek Ã§ok kiÅŸinin gÃ¼ndemini oluÅŸturuyor. Kuzey YarÄ±m KÃ¼rede gÃ¼nlerin uzamasÄ± halinde daha uzun gÃ¼nlerin yaÅŸanacaÄŸÄ± Ã¼lkemizde, kÄ±ÅŸ baÅŸlangÄ±cÄ± Ã¶nem arz eder. Bunun yanÄ±nda gÃ¼nlerin uzamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 21 AralÄ±k tarihinde ÅŸu olaylar da yaÅŸanÄ±r.

GÃœNLER NE ZAMAN UZAR?

  • GÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ± GÃ¼ney YarÄ±mkÃ¼reâ€™ye gelebileceÄŸi en dik, Kuzey YarÄ±mkÃ¼reâ€™ye en eÄŸik aÃ§Ä±larla gelir.
  • GÃ¼ney YarÄ±mkÃ¼reâ€™de yaz, Kuzey YarÄ±mkÃ¼reâ€™de kÄ±ÅŸ mevsiminin baÅŸlangÄ±cÄ±dÄ±r.
  • Ãœzerinden OÄŸlak DÃ¶nencesiâ€™nin geÃ§tiÄŸi karalarÄ±n iÃ§ kÄ±sÄ±mlarÄ±, DÃ¼nyaâ€™nÄ±n en sÄ±cak yerleridir.
  • GÃ¼ney YarÄ±mkÃ¼reâ€™de en uzun gÃ¼ndÃ¼z, Kuzey YarÄ±mkÃ¼reâ€™de ise en uzun gece yaÅŸanÄ±r.
  • Bu tarihten sonra (21 AralÄ±k) TÃ¼rkiye'nin de bulunduÄŸu Kuzey YarÄ±mkÃ¼reâ€™de gÃ¼ndÃ¼zler uzamaya (kÄ±ÅŸ gÃ¼ndÃ¶nÃ¼mÃ¼) GÃ¼ney YarÄ±mkÃ¼reâ€™de kÄ±salmaya (Yaz gÃ¼ndÃ¶nÃ¼mÃ¼) baÅŸlar.
  • GÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n atmosferde katettiÄŸi yolun en kÄ±sa olduÄŸu yer OÄŸlak DÃ¶nencesiâ€™dir.
  • Ã–ÄŸlen saat 12.00â€™de OÄŸlak DÃ¶nencesiâ€™nde yataya dik duran cisimlerin gÃ¶lgesi oluÅŸmaz.
  • AydÄ±nlanma Ã§izgisinin sÄ±nÄ±rlarÄ± Kutup dairelerinden geÃ§er. GÃ¼ney Kutup KuÅŸaÄŸÄ± aydÄ±nlanma Ã§emberi iÃ§inde iken, Kuzey Kutup KuÅŸaÄŸÄ± karanlÄ±k Ã§ember iÃ§indedir.
  • Kuzey Kutup Dairesiâ€™nde sadece bu gÃ¼n 24 saat sÃ¼reyle gece, GÃ¼ney Kutup Dairesiâ€™nde ise 24 saat sÃ¼reyle gÃ¼ndÃ¼z yaÅŸanÄ±r.
  • GÃ¼ndÃ¼z sÃ¼resinin uzunluÄŸu gÃ¼neye gidildikÃ§e artar. Bu nedenle 21 AralÄ±kâ€™ta Ã¼lkemizde en uzun gÃ¼ndÃ¼z Hatayâ€™da yaÅŸanÄ±r.
  • En uzun gece ise Sinop'ta yaÅŸanÄ±yor.
Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Günler#Günler Ne Zaman Uzayacak#Günler Ne Zaman Uzar

BAKMADAN GEÃ‡ME!

Åžakir PaÅŸa Ailesi dizisi ne zaman baÅŸlÄ±yor Yeni dizi Åžakir PaÅŸa Ailesi konusuÂ veÂ oyuncularÄ±

Åžakir PaÅŸa Ailesi dizisi ne zaman baÅŸlÄ±yor? Yeni dizi Åžakir PaÅŸa Ailesi konusu ve oyuncularÄ±

#Åžakir PaÅŸa Ailesi
Nasuh Mahruki gÃ¶zaltÄ± geliÅŸmeleri: Nasuh Mahruki neden tutuklandÄ±, ne dedi Nasuh Mahruki kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda,Â nereli

Nasuh Mahruki gözaltÄ± geliÅŸmeleri: Nasuh Mahruki neden tutuklandÄ±, ne dedi? Nasuh Mahruki kimdir, kaç yaÅŸÄ±nda, nereli?

#Nasuh Mahruki
Ä°stanbulda suya zam son dakika 20 KasÄ±m 2024 || Suya zam mÄ± geldi, ne kadar zam geldi, her ay zam mÄ± yapÄ±lacak Ä°BB meclisinden su fiyatlarÄ±na zam kararÄ±

Ä°stanbul'da suya zam son dakika 20 KasÄ±m 2024 || Suya zam mÄ± geldi, ne kadar zam geldi, her ay zam mÄ± yapÄ±lacak? Ä°BB meclisinden su fiyatlarÄ±na zam kararÄ±!

#Suya Zam MÄ± Geldi
Gizli BahÃ§e bu akÅŸam neden yok, bitti mi Murat YÄ±ldÄ±rÄ±mdan final aÃ§Ä±klamasÄ± Gizli BahÃ§e final mi yapÄ±yor, neden bitiyor

Gizli Bahçe bu akÅŸam neden yok, bitti mi? Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan final açÄ±klamasÄ±! Gizli Bahçe final mi yapÄ±yor, neden bitiyor?

#Gizli Bahçe
Aleyna DemircioÄŸlu â€“ Vedat Savga olayÄ± nedir Esra Erolâ€™a katÄ±lan Aleyna DemircioÄŸlu kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda, mesleÄŸi ne

Aleyna DemircioÄŸlu â€“ Vedat Savga olayÄ± nedir? Esra Erolâ€™a katÄ±lan Aleyna DemircioÄŸlu kimdir, kaç yaÅŸÄ±nda, mesleÄŸi ne?

#Aleyna DemircioÄŸlu Vedat Savga

EN SON HABERLER

Åžakir PaÅŸa Ailesi dizisi ne zaman baÅŸlÄ±yor Yeni dizi Åžakir PaÅŸa Ailesi konusuÂ veÂ oyuncularÄ±

Åžakir PaÅŸa Ailesi dizisi ne zaman baÅŸlÄ±yor? Yeni dizi Åžakir PaÅŸa Ailesi konusu ve oyuncularÄ±

#Åžakir PaÅŸa Ailesi
Nasuh Mahruki gÃ¶zaltÄ± geliÅŸmeleri: Nasuh Mahruki neden tutuklandÄ±, ne dedi Nasuh Mahruki kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda,Â nereli

Nasuh Mahruki gözaltÄ± geliÅŸmeleri: Nasuh Mahruki neden tutuklandÄ±, ne dedi? Nasuh Mahruki kimdir, kaç yaÅŸÄ±nda, nereli?

#Nasuh Mahruki
Ä°stanbulda suya zam son dakika 20 KasÄ±m 2024 || Suya zam mÄ± geldi, ne kadar zam geldi, her ay zam mÄ± yapÄ±lacak Ä°BB meclisinden su fiyatlarÄ±na zam kararÄ±

Ä°stanbul'da suya zam son dakika 20 KasÄ±m 2024 || Suya zam mÄ± geldi, ne kadar zam geldi, her ay zam mÄ± yapÄ±lacak? Ä°BB meclisinden su fiyatlarÄ±na zam kararÄ±!

#Suya Zam MÄ± Geldi
Gizli BahÃ§e bu akÅŸam neden yok, bitti mi Murat YÄ±ldÄ±rÄ±mdan final aÃ§Ä±klamasÄ± Gizli BahÃ§e final mi yapÄ±yor, neden bitiyor

Gizli Bahçe bu akÅŸam neden yok, bitti mi? Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan final açÄ±klamasÄ±! Gizli Bahçe final mi yapÄ±yor, neden bitiyor?

#Gizli Bahçe
Aleyna DemircioÄŸlu â€“ Vedat Savga olayÄ± nedir Esra Erolâ€™a katÄ±lan Aleyna DemircioÄŸlu kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda, mesleÄŸi ne

Aleyna DemircioÄŸlu â€“ Vedat Savga olayÄ± nedir? Esra Erolâ€™a katÄ±lan Aleyna DemircioÄŸlu kimdir, kaç yaÅŸÄ±nda, mesleÄŸi ne?

#Aleyna DemircioÄŸlu Vedat Savga