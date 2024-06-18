Gün dönümü ne zaman? Yaz gün dönümü tarihi 2024 yılında hangi gün gerçekleşir?

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Gün dönümü yılda 2 defa gerçekleşir. Bununla birlikte gündüz ile gece uzamaya ya da kısalmaya başlar. Yaz dönümünün gerçekleşmesiyle birlikte, gündüzler kısalmaya akşamlar ise uzamaya başlayacak. Günlerin ne zaman kısalmaya başlayacağı pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. İşte "Gün dönümü ne zaman?, Günler ne zaman kısalıyor?" sorularının yanıtı...

2024 GÜN DÖNÜMÜ NE ZAMAN?

21 Haziran tarihi, güneş ışınlarının, kuzey yarım kürede Yengeç Dönencesi'ne 90 derece açı ile gelmesi dolayısıyla en uzun gündüz ve en kısa gecenin yaşanmasıyla sonuçlanacak.

GÜNLER NE ZAMAN KISALIYOR?

'Yaz gündönümü' olarak da bilinen 21 Haziran'da, güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik geldiği için aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçiyor. Bunun doğal sonucu olarak kuzey yarım kürede gündüzler gecelere göre daha uzun oluyor. Kuzey yarım kürede 'yaz mevsiminin başlangıcı' kabul edilen bugünden itibaren gündüzler kısalıp, geceler uzamaya başlayacak.