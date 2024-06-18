×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Gün dönümü ne zaman? Yaz gün dönümü tarihi 2024 yılında hangi gün gerçekleşir?

Güncelleme Tarihi:

#Gün Dönümü Ne Zaman#Kuzey Ve Güney Yarımküre#Coğrafya
Gün dönümü ne zaman Yaz gün dönümü tarihi 2024 yılında hangi gün gerçekleşir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 15:13

Gün dönümü, güneşin kuzey ve güney yarımküreye en büyük açık düşmesidir. Yılda iki defa gerçekleşen bu durum gündüzün ya da gecenin uzalmaya veya kısalmaya başladığını gösterir. Peki gün dönümü ne zaman? Günler ne zaman kısalıyor? 2024 yaz gün dönümü tarihi

Haberin Devamı

Gün dönümü yılda 2 defa gerçekleşir. Bununla birlikte gündüz ile gece uzamaya ya da kısalmaya başlar. Yaz dönümünün gerçekleşmesiyle birlikte, gündüzler kısalmaya akşamlar ise uzamaya başlayacak. Günlerin ne zaman kısalmaya başlayacağı pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. İşte "Gün dönümü ne zaman?, Günler ne zaman kısalıyor?" sorularının yanıtı...

2024 GÜN DÖNÜMÜ NE ZAMAN?

21 Haziran tarihi, güneş ışınlarının, kuzey yarım kürede Yengeç Dönencesi'ne 90 derece açı ile gelmesi dolayısıyla en uzun gündüz ve en kısa gecenin yaşanmasıyla sonuçlanacak.

GÜNLER NE ZAMAN KISALIYOR?

'Yaz gündönümü' olarak da bilinen 21 Haziran'da, güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik geldiği için aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçiyor. Bunun doğal sonucu olarak kuzey yarım kürede gündüzler gecelere göre daha uzun oluyor. Kuzey yarım kürede 'yaz mevsiminin başlangıcı' kabul edilen bugünden itibaren gündüzler kısalıp, geceler uzamaya başlayacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gün Dönümü Ne Zaman#Kuzey Ve Güney Yarımküre#Coğrafya

BAKMADAN GEÇME!

Gün dönümü ne zaman Yaz gün dönümü tarihi 2024 yılında hangi gün gerçekleşir

Gün dönümü ne zaman? Yaz gün dönümü tarihi 2024 yılında hangi gün gerçekleşir?

#Gün Dönümü Ne Zaman
Türkiye Gürcistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Milli Takım ilk sınavına çıkıyor

Türkiye Gürcistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Milli Takım ilk sınavına çıkıyor

#Türkiye
YKS sonuçları için açıklanma tarihi duyurusu ÖSYMden YKS sonuç açıklama takvimi bilgilendirmesi

YKS sonuçları için açıklanma tarihi duyurusu! ÖSYM'den YKS sonuç açıklama takvimi bilgilendirmesi

#YKS Sonuçları 2024
TV YAYIN AKIŞI 18 HAZİRAN 2024 TÜM KANALLAR || Bayramda tvde ne var Kanal D, TRT1, TV8, Show TV, Star TV, ATV, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

TV YAYIN AKIŞI 18 HAZİRAN 2024 TÜM KANALLAR || Bayramda tv'de ne var? Kanal D, TRT1, TV8, Show TV, Star TV, ATV, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

#Tv Yayın Akışı 18 Haziran 2024
TRT1 CANLI YAYIN AKIŞI (BUGÜN) VE FREKANS BİLGİSİ || EURO 2024 maçları TRT 1 uydu ayarı nasıl yapılır, kaçıncı kanalda

TRT1 CANLI YAYIN AKIŞI (BUGÜN) VE FREKANS BİLGİSİ || EURO 2024 maçları TRT 1 uydu ayarı nasıl yapılır, kaçıncı kanalda?

#TRT 1 Frekans Ayarlama

EN SON HABERLER

Gün dönümü ne zaman Yaz gün dönümü tarihi 2024 yılında hangi gün gerçekleşir

Gün dönümü ne zaman? Yaz gün dönümü tarihi 2024 yılında hangi gün gerçekleşir?

#Gün Dönümü Ne Zaman
Türkiye Gürcistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Milli Takım ilk sınavına çıkıyor

Türkiye Gürcistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Milli Takım ilk sınavına çıkıyor

#Türkiye
YKS sonuçları için açıklanma tarihi duyurusu ÖSYMden YKS sonuç açıklama takvimi bilgilendirmesi

YKS sonuçları için açıklanma tarihi duyurusu! ÖSYM'den YKS sonuç açıklama takvimi bilgilendirmesi

#YKS Sonuçları 2024
TV YAYIN AKIŞI 18 HAZİRAN 2024 TÜM KANALLAR || Bayramda tvde ne var Kanal D, TRT1, TV8, Show TV, Star TV, ATV, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

TV YAYIN AKIŞI 18 HAZİRAN 2024 TÜM KANALLAR || Bayramda tv'de ne var? Kanal D, TRT1, TV8, Show TV, Star TV, ATV, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

#Tv Yayın Akışı 18 Haziran 2024
TRT1 CANLI YAYIN AKIŞI (BUGÜN) VE FREKANS BİLGİSİ || EURO 2024 maçları TRT 1 uydu ayarı nasıl yapılır, kaçıncı kanalda

TRT1 CANLI YAYIN AKIŞI (BUGÜN) VE FREKANS BİLGİSİ || EURO 2024 maçları TRT 1 uydu ayarı nasıl yapılır, kaçıncı kanalda?

#TRT 1 Frekans Ayarlama