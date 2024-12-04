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Gün dönümü ne zaman? Kış gün dönümü 2024 ne zaman gerçekleşecek?

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#Gün Dönümü Ne Zaman#Kış Gün Dönümü Ne Demek#Ekinoks
Gün dönümü ne zaman Kış gün dönümü 2024 ne zaman gerçekleşecek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 13:50

Gün dönümü ne zaman sorusu pek çok vatandaşın merak ettiği konu olmaya devam ediyor. Kış gün dönümünde, Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Güney yarımkürede en uzun gündüz, kuzey yarımkürede ise en uzun gece yaşanır. Peki, Kış gün dönümü 2024 ne zaman gerçekleşecek? İşte, o detaylar

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Gün dönümü yılda 2 defa gerçekleşir. Bununla birlikte gündüz ile gece uzamaya ya da kısalmaya başlar. Kuzey yarım kürede kış gün dönümü yılın en kısa günüdür, çünkü güneşten uzaklaşır ve o gün güneş ışığını en az seviyede alır. Peki gün dönümü ne zaman? Kış gün dönümü ne demek? İşte 2024 kış gün dönümü tarihi...

GÜN DÖNÜMÜ NE ZAMAN?

21 Aralık kış gün dönümü, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği tarihtir. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede ise kısalmaya başlar. Ayrıca bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir.

21 Aralık'ta güney yarımkürede en uzun gündüz, kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.

GÜN DÖNÜMÜ NEDİR?

Gündönümü veya gün dönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve güneşin dünyaya en uzak mesafede olduğu ana verilen addır. Gündüzlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığı andır. Yaz gün dönümünde, güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarı kürede günler kısalmaya, güney yarı kürede uzamaya başlar.

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GÜN DÖNÜMÜ VE EKİNOKSLAR

Gündönümü ve ekinokslar mevsimlerin başlangıçlarını ya da mevsimlerin merkez noktalarını belirtmek için kullanılıyor

21 Mart (ekinoks)

Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz Kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken Güney yarım küre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gün dönümü)

Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da yaz gün dönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken Güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (ekinoks)

Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarım kürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarım kürede ise bahara geçiş olur.

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