×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Gümüşhane Valisi kim oldu? Yeni Gümüşhane Valisi Aydın Baruş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Özgeçmişi ve biyografisi!

Güncelleme Tarihi:

#Gümüşhane Valisi#Aydın Baruş#Aydın Baruş Kimdir
Gümüşhane Valisi kim oldu Yeni Gümüşhane Valisi Aydın Baruş kimdir, kaç yaşında ve nereli Özgeçmişi ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 09:31

Yeni Gümüşhane Valisi kim oldu sorusu Resmi Gazete kararı sonrası merak edildi. Valiler kararnamesi 2024 Resmi Gazete'nin 19 Eylül 2024 tarihli sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre 16 ilin valisi değiştirildi. Aydın Baruş yeni Gümüşhane Valisi olarak atandı. Peki, Yeni Gümüşhane Valisi Aydın Baruş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte kariyeri ve özgeçmişi hakkında bilgiler!

Haberin Devamı

Aydın Baruş kimdir sorusu gerçekleşen vali atamalarının ardından merak edildi. Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Gümüşhane Valisi Aydın Baruş oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre 12 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirilirken, 16 ilin de valisi değişti. Söz konusu atamalar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yapıldı. 

YENİ GÜMÜŞHANE VALİSİ AYDIN BARUŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Aydın Baruş 1968 yılında Edirne'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Edirne'de tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

1994 yılında Sakarya Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışırken aynı yıl Bursa Kaymakam adayı olarak atandı.

Haberin Devamı

1996-2008 yılları arasında sırasıyla; Demirköy Kaymakam Vekili, Hisarcık-Azdavay-Çağlayancerit Kaymakamı, Ardahan Vali Yardımcısı ve İncesu Kaymakamı olarak görev yaptı.

2007-2008 yıllarında Bakanlıkça gönderildiği İngiltere'de Portsmouth Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi "Avrupa Çalışmaları" bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

2008-2010 yılları arasında Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü, 2010-2014 yılları arasında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı görevlerinde bulundu.

2014-2015 yılları arasında Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı ve İçişleri Bakan Danışmanı olarak çalıştı.

19.02.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Bolu Valisi olarak atandı. 04.03.2015-05.11.2018 tarihleri arasında Bolu Valisi olarak görev yapan Vali Aydın BARUŞ, 05.11.2018-17.05.2022 tarihleri arasında da Malatya Valisi olarak görev yapmış olup, 12.05.2022 Tarihli ve 31833 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 11.05.2022 Tarihli ve 209 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Isparta Valisi olarak atanmıştır.

Aydın Baruş 19 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete atama kararı ile Gümüşhane Valisi oldu.

İngilizce bilmekte olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.






Haberle ilgili daha fazlası:
#Gümüşhane Valisi#Aydın Baruş#Aydın Baruş Kimdir

BAKMADAN GEÇME!

KPSS ÖNLİSANS TABAN VE ATAMA PUANLARI LİSTESİ 2024 || Ön lisans KPSS 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye atanır, hangi kuruma girilir KPSS B Grubu kadroları neler

KPSS ÖNLİSANS TABAN VE ATAMA PUANLARI LİSTESİ 2024 || Ön lisans KPSS 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye atanır, hangi kuruma girilir? KPSS B Grubu kadroları neler?

#KPSS Ön Lisans
SATIŞTA 19 EYLÜL A101 KATALOĞU 2024 - İNDİRİMLİ ÜRÜNLER🛒📌 || A101de bu hafta neler var A101 Çekme Karavan, 180 cc Off-Road Benzinli ATV getiriyor

SATIŞTA! 19 EYLÜL A101 KATALOĞU 2024 - İNDİRİMLİ ÜRÜNLER🛒📌 || A101'de bu hafta neler var? A101 Çekme Karavan, 180 cc Off-Road Benzinli ATV getiriyor!

#A101
19 Eylül ne günü Bugün Gaziler Günü mü 19 Eylül Gaziler Günü mesajları ve sözleri

19 Eylül ne günü? Bugün Gaziler Günü mü? 19 Eylül Gaziler Günü mesajları ve sözleri

#Gaziler Günü
Burdur Valisi kim oldu Yeni Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kimdir, kaç yaşında ve nereli Burdura atanan ilk kadın vali oldu

Burdur Valisi kim oldu? Yeni Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Burdur'a atanan ilk kadın vali oldu!

#Burdur Valisi
Öğretmenlik mülakat sonuçları 19 Eylül 2024 | 20 bin öğretmen ataması ne zaman Öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak Bakan Tekin sonuçlar için net konuştu

Öğretmenlik mülakat sonuçları 19 Eylül 2024 | 20 bin öğretmen ataması ne zaman? Öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bakan Tekin sonuçlar için net konuştu

#Öğretmen Mülakat Sonuçları

EN SON HABERLER

KPSS ÖNLİSANS TABAN VE ATAMA PUANLARI LİSTESİ 2024 || Ön lisans KPSS 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye atanır, hangi kuruma girilir KPSS B Grubu kadroları neler

KPSS ÖNLİSANS TABAN VE ATAMA PUANLARI LİSTESİ 2024 || Ön lisans KPSS 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye atanır, hangi kuruma girilir? KPSS B Grubu kadroları neler?

#KPSS Ön Lisans
SATIŞTA 19 EYLÜL A101 KATALOĞU 2024 - İNDİRİMLİ ÜRÜNLER🛒📌 || A101de bu hafta neler var A101 Çekme Karavan, 180 cc Off-Road Benzinli ATV getiriyor

SATIŞTA! 19 EYLÜL A101 KATALOĞU 2024 - İNDİRİMLİ ÜRÜNLER🛒📌 || A101'de bu hafta neler var? A101 Çekme Karavan, 180 cc Off-Road Benzinli ATV getiriyor!

#A101
19 Eylül ne günü Bugün Gaziler Günü mü 19 Eylül Gaziler Günü mesajları ve sözleri

19 Eylül ne günü? Bugün Gaziler Günü mü? 19 Eylül Gaziler Günü mesajları ve sözleri

#Gaziler Günü
Burdur Valisi kim oldu Yeni Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kimdir, kaç yaşında ve nereli Burdura atanan ilk kadın vali oldu

Burdur Valisi kim oldu? Yeni Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Burdur'a atanan ilk kadın vali oldu!

#Burdur Valisi
Öğretmenlik mülakat sonuçları 19 Eylül 2024 | 20 bin öğretmen ataması ne zaman Öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak Bakan Tekin sonuçlar için net konuştu

Öğretmenlik mülakat sonuçları 19 Eylül 2024 | 20 bin öğretmen ataması ne zaman? Öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bakan Tekin sonuçlar için net konuştu

#Öğretmen Mülakat Sonuçları