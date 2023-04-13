Güçlendirme kredisi ne kadar verilecek? Güçlendirme kredisi faiz oranları açıklandı

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Güçlendirme kredisi, 13 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete kararına göre daire başı en fazla 320 bin TL olarak kullanılabilecek. Yıllık 600 baz puan faiz desteği verilecek olan güçlendirme kredisi için 2 yıl geri ödemesiz dönem imkanı da sağlanabilecek.

Yayımlanan Resmi Gazete kararı ile yapım, edinme ve güçlendirme kredilerine faiz desteği verilebilmesi için tahliye veya yıkım tarihinden itibaren bankaya yapılacak başvuruların süresi bir yıldan üç yıla çıkarılmış oldu.

Güçlendirme kredisi faiz oranlarının önümüzdeki günlerde bankalar tarafından duyurulması bekleniyor. Açıklanan kredi faiz oranından 600 baz puanlık devlet desteği düşürülerek faiz indirimi sağlanacak.