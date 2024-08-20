GSB nedir ve GSB yurdu ne demek?

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GSB, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kısaltmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin gelişimini desteklemek, spor faaliyetlerini yaygınlaştırmak ve gençlere yönelik çeşitli hizmetler sunmak amacıyla faaliyet gösteren bir bakanlıktır.

GSB yurdu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren öğrenci yurtlarını ifade eder. Bu yurtlar, üniversite öğrencilerine barınma imkanı sunar ve genellikle devlet tarafından işletilir. GSB yurtları, uygun fiyatlı barınma imkanı ve sosyal olanaklar sunarak öğrencilerin eğitim hayatlarını desteklemeyi amaçlar.