×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

GSB KAMP BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 GSB kamp başvuru sonucu görüntüleme ekranı

Güncelleme Tarihi:

#Gsb#Gsb Başvuru#Gsb Kamp Başvuru
GSB KAMP BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI 2024 GSB kamp başvuru sonucu görüntüleme ekranı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 13:23

GSB kamp başvuru sonuçları, deniz ve doğa kamplarına katılım sağlamak isteyen vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 35 farklı ilde bulunan 13 deniz, 37 doğa olmak üzere 50 farklı kamp alanı başvuruya açıldı. Peki, GSB kamp başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak üzere her yıl düzenlenen Gençlik Kamplarının başvuru sonuçları E-Devlet aracılığıyla açıklandı.

2024 GSB KAMP BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB kamp başvuru sonuçları açıklandı.

GSB KAMP BAŞVURU SONUCU GÖRÜNTÜLEME EKRANI

12-15 yaş Deniz Kampları ve 16-25 yaş Doğa Kampları için başvuru alınmıştı. İkinci 6 dönem başvuruları 7 Temmuz’a kadar devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gsb#Gsb Başvuru#Gsb Kamp Başvuru

BAKMADAN GEÇME!

GSB KAMP BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI 2024 GSB kamp başvuru sonucu görüntüleme ekranı

GSB KAMP BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 GSB kamp başvuru sonucu görüntüleme ekranı

#Gsb
TV YAYIN AKIŞI 20 HAZİRAN 2024 TÜM KANALLAR || Bugün tvde ne var Kanal D, TV8, Star TV, ATV, Show TV, TRT1, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

TV YAYIN AKIŞI 20 HAZİRAN 2024 TÜM KANALLAR || Bugün tv'de ne var? Kanal D, TV8, Star TV, ATV, Show TV, TRT1, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

#TV Yayın Akışı 20 Haziran 2024
ALES 2 ne zaman yapılacak ÖSYM ALES/2 sınav tarihi bilgisi

ALES 2 ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES/2 sınav tarihi bilgisi

#ALES 2
TRT1 CANLI YAYIN AKIŞI (BUGÜN) VE FREKANS BİLGİSİ || 20 Haziran EURO 2024 bugün hangi maçlar var TRT 1 uydu ayarı nasıl yapılır, kaçıncı kanalda

TRT1 CANLI YAYIN AKIŞI (BUGÜN) VE FREKANS BİLGİSİ || 20 Haziran EURO 2024 bugün hangi maçlar var? TRT 1 uydu ayarı nasıl yapılır, kaçıncı kanalda?

#TRT 1 Frekans Ayarlama
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ (20 Haziran 2024) || 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclisten geçti mi 9. Yargı Paketi denetimli serbestlik var mı, içeriği ve maddeleri neler

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ (20 Haziran 2024) || 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? 9. Yargı Paketi denetimli serbestlik var mı, içeriği ve maddeleri neler?

#9. Yargı Paketi

EN SON HABERLER

GSB KAMP BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI 2024 GSB kamp başvuru sonucu görüntüleme ekranı

GSB KAMP BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 GSB kamp başvuru sonucu görüntüleme ekranı

#Gsb
TV YAYIN AKIŞI 20 HAZİRAN 2024 TÜM KANALLAR || Bugün tvde ne var Kanal D, TV8, Star TV, ATV, Show TV, TRT1, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

TV YAYIN AKIŞI 20 HAZİRAN 2024 TÜM KANALLAR || Bugün tv'de ne var? Kanal D, TV8, Star TV, ATV, Show TV, TRT1, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

#TV Yayın Akışı 20 Haziran 2024
ALES 2 ne zaman yapılacak ÖSYM ALES/2 sınav tarihi bilgisi

ALES 2 ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES/2 sınav tarihi bilgisi

#ALES 2
TRT1 CANLI YAYIN AKIŞI (BUGÜN) VE FREKANS BİLGİSİ || 20 Haziran EURO 2024 bugün hangi maçlar var TRT 1 uydu ayarı nasıl yapılır, kaçıncı kanalda

TRT1 CANLI YAYIN AKIŞI (BUGÜN) VE FREKANS BİLGİSİ || 20 Haziran EURO 2024 bugün hangi maçlar var? TRT 1 uydu ayarı nasıl yapılır, kaçıncı kanalda?

#TRT 1 Frekans Ayarlama
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ (20 Haziran 2024) || 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclisten geçti mi 9. Yargı Paketi denetimli serbestlik var mı, içeriği ve maddeleri neler

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ (20 Haziran 2024) || 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? 9. Yargı Paketi denetimli serbestlik var mı, içeriği ve maddeleri neler?

#9. Yargı Paketi