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GSB bursu nedir? GSB bursunu kimler alabilir?

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GSB bursu nedir GSB bursunu kimler alabilir
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 11:20

GSB bursu, öğrencilerin eğitimlerini desteklemeyi amaçlayan, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından tahsis edilen önemli bir devlet yardımıdır. Başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve E-Devlet sayfası üzerinden gerçekleşirken, müracaat için belli başlı şartların da sağlanması gerekiyor. Peki, GSB bursu nedir? GSB bursunu kimler alabilir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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GSB Bursu, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından üniversite öğrencilerine verilen bir burs türüdür. Bu burs, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca maddi olarak desteklenmelerini sağlamak amacıyla verilir ve eğitim süresince belirli şartlara uygun olan öğrencilere aylık olarak ödeme yapılır.

GSB BURSUNUN ÖZELLİKLERİ

  • Maddi Destek: GSB bursu, üniversite öğrencilerinin temel ihtiyaçlarını karşılaması ve eğitim süreçlerini maddi açıdan daha rahat bir şekilde geçirebilmeleri amacıyla aylık olarak ödenir.
  • Başvuru Süreci: Öğrenciler, her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurduğu tarihlerde başvuru yapabilirler. Başvurular genellikle GSB'nin resmi internet sitesi veya e-Devlet üzerinden alınır.
  • Burs Miktarı: GSB bursunun miktarı her yıl belirlenir ve devletin ilgili bütçe politikalarına göre değişiklik gösterebilir. Burs miktarı, öğrencilere aylık olarak ödenir.
  • Burs ve Kredi Arasındaki Fark: GSB bursu karşılıksızdır, yani mezun olduktan sonra geri ödeme gerektirmez. Ancak, aynı kurum tarafından verilen Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredisi geri ödemeli bir destek türüdür.

GSB BURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

  • Yükseköğretim kurumlarında lisans ve ön lisans programlarında okuyan öğrenciler başvurabilir.
  • İhtiyaç sahibi olan, başarılı, engelli veya şehit ve gazi yakınları gibi öncelikli kategorilere giren öğrencilere öncelik verilir.

 

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