Gotik ne demek? Gotik kız ne anlama gelir?

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Gotik, Orta Çağ Avrupa'sında ortaya çıkan ve mimari, sanat ve edebiyatta belirgin bir tarzı ifade eden bir terimdir. Gotik mimari, sivri kemerler, yüksek tavanlar ve ayrıntılı süslemelerle tanınır. Edebiyatta ise gotik, genellikle karanlık ve gizemli temaları içeren bir türdür. Günümüzde "gotik" terimi, 1970'lerin sonlarında ortaya çıkan bir müzik ve moda alt kültürünü de ifade eder. Bu alt kültür, karanlık estetiği, melankolik müziği ve alternatif yaşam tarzını benimser.

GOTİK KIZ NE DEMEK?

Gotik kız, bu alt kültüre ilgi duyan ve genellikle siyah ağırlıklı giyim tarzı, dramatik makyaj ve belirli aksesuarları tercih eden kızları ifade eder. Bu stil, dantel, kadife, deri gibi materyalleri ve sembolik aksesuarları içerebilir. Ancak, herkesin kişisel tarzı ve ifadesi farklı olduğundan, "Gotik kız" kavramı kişiden kişiye değişebilir.