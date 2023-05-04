Görme engelliler nasıl oy kullanacak? 14 Mayıs seçimlerinde görme engelli seçmenler için YSK'dan videolu anlatım!

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Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin görme engelli seçmenler için oy kullanma rehberi hazırladı. Oy vermek için sandık başına gidecek olan görme engelli vatandaşlar, yakınları olmadan oy kullanıp kullanamayacaklarını merak ediyorlar. Peki, seçimlerde görme engelliler nasıl oy kullanır? İşte, YSK, görme engelli seçmenler için oy kullanma videosu...

görme engelliler nasıl oy kullanır?

Görme engelliler, talep etmeleri halinde sandık kurulu başkanı, akrabalarından biri, akrabası yoksa herhangi bir seçmenin yardımıyla şablona yerleştirilmek suretiyle oy kullanabilecek.

Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar, o Seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa başka bir seçmenin yardımıyla oy verebilecek. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemeyecek.

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Sandık kurulu başkan ve üyeleri engelli seçmene yardım amacıyla oy verme kabinine giremeyecek, oy kullanma sırasında yardım edemeyecek.