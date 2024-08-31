Goalball nedir, nasıl oynanır?

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Goalball, üçer kişilik iki takım arasında oynanır ve temel amaç, topu rakip takımın kalesine yuvarlayarak gol atmaktır. Oyun, görme engelli sporcuların güvenliği ve performansı göz önünde bulundurularak özel kurallara ve ekipmanlara sahiptir.

Oyun Alanı ve Ekipmanlar:

Saha : 18 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde dikdörtgen bir alandır. Saha üç ana bölgeye ayrılmıştır: savunma bölgesi, orta bölge ve hücum bölgesi.

: 18 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde dikdörtgen bir alandır. Saha üç ana bölgeye ayrılmıştır: savunma bölgesi, orta bölge ve hücum bölgesi. Top : Goalball topu, içinde ziller bulunan bir toptur. Bu ziller, oyuncuların topun hareketlerini duyularıyla takip etmelerine yardımcı olur. Top, yaklaşık 1.25 kg ağırlığındadır.

: Goalball topu, içinde ziller bulunan bir toptur. Bu ziller, oyuncuların topun hareketlerini duyularıyla takip etmelerine yardımcı olur. Top, yaklaşık 1.25 kg ağırlığındadır. Göz Bantları : Tüm oyuncular, görme seviyesi ne olursa olsun, eşitliği sağlamak için oyun sırasında göz bantları takarlar.

: Tüm oyuncular, görme seviyesi ne olursa olsun, eşitliği sağlamak için oyun sırasında göz bantları takarlar. Kale: Sahanın her iki ucunda, tüm genişliği kaplayan 9 metre uzunluğunda ve 1.3 metre yüksekliğinde kaleler bulunur.

Oyun Kuralları:

Başlama ve Süre : Oyun, 12 dakikalık iki yarıdan oluşur ve devre arasında kısa bir mola verilir.

: Oyun, 12 dakikalık iki yarıdan oluşur ve devre arasında kısa bir mola verilir. Amaç : Oyuncular, topu elleriyle yuvarlayarak karşı takımın kalesine gol atmaya çalışırlar. Aynı zamanda, savunma yaparak kendi kalelerine gol atılmasını engellemeye çalışırlar.

: Oyuncular, topu elleriyle yuvarlayarak karşı takımın kalesine gol atmaya çalışırlar. Aynı zamanda, savunma yaparak kendi kalelerine gol atılmasını engellemeye çalışırlar. Savunma : Oyuncular, vücutlarını kullanarak topun geçmesini engellerler. Topu duyabilmek için oyun sırasında sahanın sessiz olması önemlidir.

: Oyuncular, vücutlarını kullanarak topun geçmesini engellerler. Topu duyabilmek için oyun sırasında sahanın sessiz olması önemlidir. Kurallar: Topun, rakip sahaya atılmadan önce en az bir kez orta bölgede zeminle temas etmesi gerekmektedir. Ayrıca, oyuncular topu savunma bölgesinde durdurduktan sonra 10 saniye içinde tekrar hücuma geçmelidir.

Özel Kurallar:

Sessizlik : Oyuncuların topu duyabilmesi için seyircilerin sessiz olması zorunludur. Gol atıldığında veya mola verildiğinde alkışlar ve tezahüratlar serbesttir.

: Oyuncuların topu duyabilmesi için seyircilerin sessiz olması zorunludur. Gol atıldığında veya mola verildiğinde alkışlar ve tezahüratlar serbesttir. Cezalar: Oyun sırasında belirli kural ihlalleri için cezalar uygulanır. Örneğin, topun orta çizgiyi geçmemesi, zamanında hücum yapılmaması gibi durumlarda rakip takıma penaltı atışı verilebilir.

Goalball'un Önemi

Goalball, görme engelli sporcuların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkıda bulunan bir spor dalıdır. Aynı zamanda takım çalışmasını, iletişimi ve rekabeti teşvik eder. Dünya çapında birçok turnuva ve şampiyona düzenlenir ve Paralimpik Oyunlar'ın önemli bir parçasıdır.

Goalball, görme engelli bireyler için erişilebilirliği olan, heyecan verici ve strateji dolu bir spordur.