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Gıyasettin Mert Özdemir kimdir? Yenidoğan çetesi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir hangi hastanede çalışıyor?

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Gıyasettin Mert Özdemir kimdir Yenidoğan çetesi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir hangi hastanede çalışıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 01:31

Yenidoğan çetesi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir, bebek ölümleri skandalında Türkiye'nin gündemine oturdu. Türkiye günlerdir SGK'dan para almak için bebek ölümlerine neden olan yenidoğan çetesini konuşuyor. Skandalların yaşandığı hastanelerin ruhsatları iptal edilirken Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin detayları belli oldu. İddianamaye göre ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir’in 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Dr. Fırat Sarı’nın örgüt lideri, Dr. İlker Gönen ve ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir’in örgüt yöneticisi olduğu iddia edilmişti. Peki, Gıyasettin Mert Özdemir kimdir, hangi hastanede çalışıyor? İşte, ayrıntılar.

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İstanbul’da yenidoğan bebekleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) para almak amacıyla anlaşmalı oldukları özel hastanelere sevk ederek dolandırıcılık yaptıkları ve 10 bebeğin ölümüne neden oldukları öne sürülen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 47 şüpheli hakkındaki soruşturmada ismi geçen Gıyasettin Mert Özdemir kimdir? gündeme geldi. İddianamade çetenin ambulans şöförü Gıyasettin Mert Özdemir'in şehir hastanesinden kabulünü yaptığı bebeği, maddi menfaat karşılığında anlaşmış olduğu Fırat Sarı'nın hastanelerine yönlendirdiği kaydedildi.

YENİDOĞAN ÇETESİ GIYASETTİN MERT ÖZDEMİR KİMDİR?

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 22'si tutuklu 47 şüpheliye ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı.

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Doktor şüpheli Fırat Sarı'nın elebaşısı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini doktor şüpheli İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtilen iddianamede, suç örgütünün esas amacının işletmesini devir aldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yaparak SGK'den üst sınırdan ödeme almak olduğu aktarıldı.

Şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis istendi.

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