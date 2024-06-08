Gıpta ne demek? Cümle içerisinde örnekle Gıpta kelimesinin anlamı

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Günümüzde kişilerce kullanılan sözcüklerin birçok anlamı olabiliyor. Herkesin duyduğu gıpta etmek kelimesi hakkında araştırmalar yapılıyor. Gıpta etmek kelimesinin anlamı dışında, nasıl yazıldığı da merak ediliyor. Ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağı bireyler tarafından öğrenilmek istenen bir bilgidir. Gıpta etmek ne demek, ne anlama gelir? Gıpta etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı hakkında detayları derledik.

Herkesin kullanabileceği bir kelimelerden biri de, gıpta etmek kelimesidir. Gıpta etmek kelimesi TDK'ya göre, herhangi birinde beğenilen bir şeyin kıskanmadan istenilmesi anlamındadır.

GIPTA ETMEK NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR?

Anlamı merak edilen kelime türleri genellikle sözlüklerde aranarak öğrenilmek isteniyor. Kişiler zaman kaybetmeden internet üzerinde de sözcüklerin anlam karşılıklarını öğrenebiliyor. Araştırılan kelimeler arasında gıpta etmek kelimesi de bulunuyor. Gıpta etmek kelimesi, çok karıştırılan kelimeler arasında bulunuyor. Gıpta etmek, kıskanmak anlamına sahip bir kelime değildir. Herhangi bir kişide beğenilen bir şeyin, kötü niyet olmadan istenmesi anlamında kullanılıyor.

Örnek cümle:

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"Arkadaşının başarısına gıpta ile baktı."

Bu cümlede, "gıpta ile bakmak" ifadesi, arkadaşının başarısına hayranlıkla ve onun gibi olmayı isteyerek bakmak anlamındadır.

GIPTA ETMEK BİTİŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?

Gıpta etmek kelimesinin doğru yazılış biçimleri kişilerce öğrenilmek isteniyor. Gıpta etmek sözcüğü her zaman ayrı olarak yazılması gereken bir sözcüktür.

TDK SÖZLÜK ANLAMI

TDK sözlük anlamları konusunda araştırma yapanlar, her kelimenin doğru anlamlarını öğrenebiliyor. Gıpta etmek kelimesi TDK'ya göre farklı kişilerde beğenilen herhangi bir şeyin, kötü duygular olmadan istenilmesi anlamıyla kullanılan bir kelimedir.