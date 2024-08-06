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GİB duyurdu: Başkasının kredi kartı ile ödeme yapılır mı? Maliye Bakanlığı yeni kredi kartı düzenlemesine açıklık getirdi

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#Gib#Maliye#Başkasının Kredi Kartı
GİB duyurdu: Başkasının kredi kartı ile ödeme yapılır mı Maliye Bakanlığı yeni kredi kartı düzenlemesine açıklık getirdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 13:38

Başkasının kredi kartı ile ödeme yapılır mı sorusu, son kredi kartı düzenlemesinin akabinde mükellefler da dahil olmak üzere pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) uygulamaya aldığı kredi kartı düzenlemesi, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu düzenlemenin ardından başkasının kredi kartı ile ödeme yapılır mı sorusu gündemdeki konu oldu. Peki, Maliye Bakanlığı yeni kredi kartı düzenlemesine göre başkasının kredi kartı ile ödeme yapılırsa ceza gelir mi? İşte, o detaylar

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Başkasının kredi kartı ile ödeme yapılması durumunda cezai bir yaptırımla karşılaşılıp karşılaşılmadığı sorusu merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili net açıklama, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapıldı. Peki, Başkasının kredi kartı ile ödeme yapılır mı? İşte, o detaylar

BAŞKASININ KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPILIR MI?

Maliye Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde;

"Mal teslimi veya hizmet ifası yapılan müşteri ile ödemeyi yapan kart sahibinin farklı kişiler olması hususu düzenleme kapsamında cezaya tabi fiiller arasında sayılmamaktadır. Bir başka anlatımla, madde uygulamasında ödemeyi yapan kart sahibinin kim olduğunun bir önemi bulunmamaktadır. Bu nedenle ödeme yaparken başkasının kredi kartını kullanmaktan dolayı özel usulsüzlük cezası uygulanması gibi bir durum söz konusu değildir. Mal teslimi veya hizmet ifası yapılan müşteri ile ödemeyi yapan kart sahibinin farklı kişiler olması hususu düzenleme kapsamında cezaya tabi fiiller arasında sayılmamaktadır. Bir başka anlatımla, madde uygulamasında ödemeyi yapan kart sahibinin kim olduğunun bir önemi bulunmamaktadır. Bu nedenle ödeme yaparken başkasının kredi kartını kullanmaktan dolayı özel usulsüzlük cezası uygulanması gibi bir durum söz konusu değildir.

Kamuoyuna duyurulur."

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